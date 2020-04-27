Законопроект №2571-д Верховна Рада може розглянути протягом тижня-двох

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту врахувати майже 300 поправок із 16,5 тис

Необхідний для укладення нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) законопроект №2571-д щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності Верховна Рада може розглянути протягом тижня-двох. Про це під час прес-брифінгу в парламенті повідомив голова комітету Данило Гетманцев, передає «Інтерфакс».

За його словами, парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту врахувати майже 300 поправок із 16,5 тисяч.

«Орієнтовно, з урахуванням норми регламенту щодо ознайомлення депутатів із таблицею поправок, яка є дуже великою, в зал він може потрапити і бути розглянутим протягом тижня-двох», – сказав він.

Також Данило Гетманцев уточнив, що розгляд законопроекту може розпочатися наступного тижня і зайняти день-півтора роботи парламенту.

«Якщо ми застосуємо спеціальну процедуру і законопроект буде розглянутий за день, максимум – півтора», — додав нардеп.

За його словами, комітет запропонував внести низку суттєвих змін у законопроект до другого читання.

«Деякі суттєві поправки були внесені. Наприклад, щодо нотаріального засвідчення під час передачі майна від неплатоспроможного до перехідного банку. Також щодо процедури проведення аукціонів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО)», — пояснив він.

Зокрема, комітет пропонує виключити норму про звільнення від нотаріального засвідчення угоди про передачу майна від неплатоспроможного банку до перехідного.

«Ми заслухали думку ринку та авторів цих поправок і вирішили, що це зайве і руйнує всю систему реєстрації майнових прав», – сказав Данило Гетманцев.

Крім цього, комітет визнав за необхідне відмовитися від норми законопроекту, яка дозволяла лише Фонду гарантування вкладів скасувати аукціон, який він оголошує.

«Передбачалося, що навіть суд не зможе скасувати аукціон. Ми цю норму скасували і вирішили, що аукціон може скасувати суд без будь-яких обмежень. Єдине, що суд не може скасувати аукціон у порядку забезпечення позову», – пояснив він.