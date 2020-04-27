ПриватБанк профінансує за антикризовими програмами щонайменше 50 тис. своїх клієнтів

Це стосується і програми рефінансування вже виданих кредитів та пільгового фінансування оборотного капіталу

«ПриватБанк» впроваджує нові антикризові програми фінансування малого бізнесу у 2020 році, у тому числі в рамках держпрограми «Доступні кредити 5-7-9%». Про це повідомив керівник напрямку «МСБ» ПриватБанку Сергій Клюєв, передає прес-служба банку.

За попередніми оцінками «ПриватБанку», розглянути фінансування за антикризовими програмами банк зможе щодо не менше ніж 50 тисяч компаній та підприємців малого і середнього бізнесу, яких він обслуговує.

«В тому числі це стосується програми рефінансування вже виданих кредитів на розвиток малого бізнесу, а також пільгового фінансування оборотного капіталу для підприємств медичного та аграрного сектора», — йдеться у повідомленні.

Щоб стати учасником програми, достатньо подати заявку онлайн на спеціальній сторінці сайту банку.

Також у березні «ПриватБанк» розпочав програму надання кредитних канікул клієнтам малого та середнього бізнесу — відстрочення платежів за кредитами до кінця липня надано більш ніж 5 тисячам клієнтів МСБ.

За даними дослідження банківського ринку України, проведеного GFK Україна, сьогодні послугами ПриватБанку користуються 64% українських компаній і 74% вітчизняних підприємців.