Уряд очікує два транші від МВФ по $1,75 млрд до кінця року та хоче збільшити суму допомоги

Однак за програмами щодо боротьби з коронавірусом переговорів не проводить

Україна очікує у 2020 році два транші від Міжнародного валютного фонду (МВФ) по $1,75 млрд і обговорює подальше збільшення суми траншів. Про це на онлайн-засіданні комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики в понеділок повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає «Інтерфакс».

За словами міністра, за програмами щодо боротьби з коронавірусом український уряд переговорів не проводить.

«Очікуються до кінця року (це предмет дискусії, ми хочемо цю суму збільшити) $3,5 млрд. Ідеться про два транші - $1,75 млрд і $1,75 млрд», – сказав він.

Марченко нагадав депутатам, що для подальшої співпраці потрібно ухвалити законопроект про вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності (№2571-д).

«Україна працює над структурною програмою EFF, щодо окремої кредитної лінії ми не зверталися. Тобто ми вважаємо, що за структурною програмою можемо отримати всю необхідну нам допомогу», – сказав міністр, коментуючи можливість укладення угоди за так званою антиепідеміологічною програмою.