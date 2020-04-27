Show must go on: індустрія розваг…

Сергій Слупський

Фонд-миротворець: МВФ допоможе уникнути війни олігархів

Андрій Морозовський

Дути в труби: для захисту енергетики…

Нік Батлер

Завантажити софт: як залишатися на плаву…

Анжела Семакова

Псевдоекономіка, Або шкода від гасла “Купуй…

Володимир Панченко

План Б: Бізнес як орган самоврядування

Олег Лиховид

У підніжжя вулкана: що криється за…

Валерія Козлова

Нотатки про поля: аграрії пройдуть екзамен…

Ірина Вершеліс

Тримайте дистанцію: як організувати IT-підтримку “віддаленки”…

Денис Крестов

27
Пн., квіт.
wooman
corona-top-2020

Уряд очікує два транші від МВФ по $1,75 млрд до кінця року та хоче збільшити суму допомоги

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Однак за програмами щодо боротьби з коронавірусом переговорів не проводить

Україна очікує у 2020 році два транші від Міжнародного валютного фонду (МВФ) по $1,75 млрд і обговорює подальше збільшення суми траншів. Про це на онлайн-засіданні комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики в понеділок повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає «Інтерфакс».

За словами міністра, за програмами щодо боротьби з коронавірусом український уряд переговорів не проводить.

«Очікуються до кінця року (це предмет дискусії, ми хочемо цю суму збільшити) $3,5 млрд. Ідеться про два транші - $1,75 млрд і $1,75 млрд», – сказав він.

Марченко нагадав депутатам, що для подальшої співпраці потрібно ухвалити законопроект про вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності (№2571-д).

«Україна працює над структурною програмою EFF, щодо окремої кредитної лінії ми не зверталися. Тобто ми вважаємо, що за структурною програмою можемо отримати всю необхідну нам допомогу», – сказав міністр, коментуючи можливість укладення угоди за так званою антиепідеміологічною програмою.

МВФ Мінфін Сергій Марченко МВФ транш