44% українців після карантину готові відвідувати ТРЦ як і раніше

9% опитаних заявили, що будуть ходити до ТРЦ навіть частіше

44% українців готові відвідувати ТРЦ після карантину так само часто, або навіть частіше, ніж до карантину. Про це свідчать результати дослідження NAI Ukraine.

З них трохи більше 34,3% ходитимуть до ТРЦ так само, як і раніше, нічого не змінюючи у шопінгу, понад 9% — будуть ходити до ТРЦ навіть частіше, ніж раніше, бо треба багато чого купити або хочеться повернутися до кіно, кафе та розваг у них.

«Карантин змінив на гірше споживацькі настрої понад 52% українців: 25% обмежені зниженням доходів, а половина з них на додачу переживають через вірус та надають перевагу онлайн покупкам. Проте, сумарно бояться вірусу лише 19% українців, онлайн покупки оцінили лише 9%, а 8% ще не визначилися. Таких, хто готовий зовсім забути про ТРЦ та шопінг – не більше 4%», — йдеться у дослідженні.

Згідно з отриманою інформацією, мешканці Києва рідше за жителів інших міст збираються відмовлятися від походів до ТРЦ. Але кияни, як і мешканці інших міст-мільйонників, встигли оцінити онлайн-шопінг та можуть частіше надавати йому перевагу і після карантину – таких 15%. Вони, як і всі потерпають від зниження доходів, проте, частка таких менша, порівняно з іншими регіонами – лише 20% проти 24,9% у регіонах.

«Цікаво, що жителі великих міст та Києва менше за інших переймаються ймовірністю заразитися через велике скупчення людей у ТРЦ. А от 28% мешканців Західної України – відвідуватимуть ТРЦ рідше через вірус», — свідчать результати дослідження.

Жителі Сходу, що традиційно в більшості випадків задіяні у таких бізнесах та виробництвах, які важко перевести на віддалену роботу, більше за інших переймаються зниженням доходів. Таких багато й у інших регіонах – 26% на Півдні та 21% у Центрі.

Жінки менше зазнали зниження доходів за чоловіків, але сильніше переймаються за своє здоров'я. Тоді як чоловіки сильніше чекають на відкриття ТРЦ, щоб купити все необхідне, що не мали змоги купити під час карантину.

«Важливо те, що повернуться до ТРЦ здебільшого українці з середнім та вище середнього доходом. Це дає надію на те, що не дивлячись на зниження загальної кількості відвідувань, рівень товарообігу впаде менш суттєво», — підсумували у NAI Ukraine.