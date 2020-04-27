Volkswagen запустив виробництво на головному заводі після 1,5 місяці простою

Кількома днями раніше відновили виробництво заводи концерну в Цвіккау та Братиславі

Концерн Volkswagen запускає виробництво на головному заводі у німецькому Вольфсбурзі після майже півтора місяця вимушеного простою, спричиненого пандемією коронавірусу, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство новин dpa.

Згідно з повідомленням, кількома днями раніше відновили виробництво заводи концерну у Цвіккау у федеральній землі Саксонія та в словацькій Братиславі. Найближчим часом запрацюють виробничі потужності концерну в німецьких Ганновері та Емдені, а також в інших європейських містах.

Причиною призупинення виробництва у середині березня стало обвальне падіння попиту на автомобілі, розрив глобальних ланцюжків постачання та загроза зараження співробітників новим коронавірусом.

З того часу на заводах концерну були задіяні лише невеликі бригади, які готували поступове відновлення виробництва за умови дотримання нових вимог.

Йдеться передусім про суворіші правила гігієни, дотримання дистанції між співробітниками та частіше прибирання виробничих приміщень. Також робочий графік складено таким чином, щоб в приміщенні одночасно перебувала мінімальна кількість співробітників.

Також відновили свою роботу підприємства, на яких виготовляють компоненти для автомобілів, у тому числі і в Китаї. Завод автовиробника у США має відновити виробництво з 3 травня. Також на початку травня мають запрацювати виробничі потужності Volkswagen у Латинській Америці та Південній Африці.

Утім, одразу вийти на докризовий рівень виробництва концерн не планує. Йдеться передусім про відпрацювання процесів з врахуванням нових умов. Зокрема, завод у Цвіккау виготовлятиме спершу за зміну лише 50 автомобілів — третину від випуску раніше.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, компанія Volkswagen підрахувала, що одна година простою коштує їй $13 млн.