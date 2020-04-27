Запрошуємо на онлайн-зустріч з Ігорем Ліскі у рамках «БрейнШторм марафону»

Спікер розповість про нові знання, інструменти та підходи, які дозволять вижити сучасним бізнесам
У вівторок 28 квітня об 11:00 відбудеться четверта зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «Трансформація бізнесу. Економіка МАЙБУТНЬОГО». Гість ефіру — Ігор Ліскі, голова наглядової ради групи компаній «Ефективні інвестиції», співзасновник Українського інституту майбутнього.
У прямому ефірі обговоримо наступні питання:
- Які нові знання, інструменти та підходи дозволять вижити сучасним бізнесам?
- Який бізнес виживе після карантину?
- Якою буде Україна у посткоронавірусному світі?
- Що допоможе трансформуватися під потреби нового світу?
- Яка вона буде — Економіка МАЙБУТНЬОГО?
- Чи є у бізнесу свій План "Б" не тільки для виживання, але й для творення життєвого простору щасливого МАЙБУТНЬОГО наших дітей, внуків та наступних поколінь?
Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».
Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.
Трансляція відбуватиметься кожного робочого дня з 11:00 до 11:30
Зустрічі в рамках марафону модерує Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.
Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».
Переглянути попередні ефіри марафону можна тут:
- Розмова з Олександром Громико
- Розмова з Русланом Савчишиним
- Розмова з Романом Процаком