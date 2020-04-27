Запрошуємо на онлайн-зустріч з Ігорем Ліскі у рамках «БрейнШторм марафону»

Спікер розповість про нові знання, інструменти та підходи, які дозволять вижити сучасним бізнесам

У вівторок 28 квітня об 11:00 відбудеться четверта зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «Трансформація бізнесу. Економіка МАЙБУТНЬОГО». Гість ефіру — Ігор Ліскі, голова наглядової ради групи компаній «Ефективні інвестиції», співзасновник Українського інституту майбутнього.

У прямому ефірі обговоримо наступні питання:

- Які нові знання, інструменти та підходи дозволять вижити сучасним бізнесам?

- Який бізнес виживе після карантину?

- Якою буде Україна у посткоронавірусному світі?

- Що допоможе трансформуватися під потреби нового світу?

- Яка вона буде — Економіка МАЙБУТНЬОГО?

- Чи є у бізнесу свій План "Б" не тільки для виживання, але й для творення життєвого простору щасливого МАЙБУТНЬОГО наших дітей, внуків та наступних поколінь?

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбуватиметься кожного робочого дня з 11:00 до 11:30

Зустрічі в рамках марафону модерує Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути попередні ефіри марафону можна тут: