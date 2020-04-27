До кінця тижня понад 280 ринкам можуть дозволити відновити роботу

Таке рішення Кабінет міністрів може ухвалити у середу

Кабінет Міністрів України відпрацьовує можливість відкриття ринків за певним протоколом дотримання правил безпеки під час епідемії COVID-19, повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента України.

Йдеться про понад 280 критих продовольчих ринків, які забезпечують харчами українців і дають можливість збуту продукції малим фермерам.

Розгляд цього питання на найближчому засіданні уряду схвалив Президент України Володимир Зеленський на нараді з питань запобігання поширенню коронавірусу.

«Оскільки продовольчі ринки надзвичайно важливі для виживання та харчування багатьох громадян, потрібно думати, як дати їм можливість працювати безпечно. Встановімо чіткі правила й давайте дозволимо їх відкрити. Треба вчитися жити й працювати у нових умовах», – наголосив він.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі повідомив, що МОЗ та Мінекономіки розробили чіткі критерії роботи та алгоритм контролю.

Також він додав, що ринки зможуть функціонувати з дотриманням жорстких санітарних норм, а їх перелік може бути розширений, якщо й інші ринки зможуть забезпечити належні умови роботи. За порушення вимог буде встановлена відповідальність, аж до закриття ринків на певний період.



Очікується, що питання відкриття ринків, механізму їхнього безпечного функціонування та чітких санкцій за недотримання правил розглянуть вже в середу, щоб почати відкривати ринки до кінця цього тижня.