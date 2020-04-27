Покупці стали скуповуватися рідше та ігнорувати маленькі продуктові

Після запровадження карантину покупці стали закуповуватися раз на тиждень у великих магазинах з широким асортиментом, стверджує директор BT Invest Ukraine Ігор Ланда, передає сайт Rau.ua.

За його словами, якщо раніше покупець в середньому здійснював 2,5 походи в магазин на тиждень (основна закупівля на вихідних і ще один-два рази посеред тижня, щоб докупити якісь дрібниці), то тепер покупці здебільшого ігнорують магазини біля будинку і невеликі торгові точки, намагаючись купити все за один раз і з запасом.

Відповідно, зріс і середній чек покупки.

Другий приємний сюрприз для FMCG-рітейлерів: поки не помітно зниження платоспроможного попиту. У компанії BT Invest Ukraine пояснюють це тим, що споживачі вимушено витрачають на продукти гроші, що призначалися для покупки, наприклад, одягу.

Крім того, за даними мережі Novus, однією з важливих змін стало зростання безготівкових розрахунків в магазинах банківськими картками – за останній місяць він перевищив 70%.