Show must go on: індустрія розваг…

Сергій Слупський

Фонд-миротворець: МВФ допоможе уникнути війни олігархів

Андрій Морозовський

Дути в труби: для захисту енергетики…

Нік Батлер

Завантажити софт: як залишатися на плаву…

Анжела Семакова

Псевдоекономіка, Або шкода від гасла “Купуй…

Володимир Панченко

План Б: Бізнес як орган самоврядування

Олег Лиховид

У підніжжя вулкана: що криється за…

Валерія Козлова

Нотатки про поля: аграрії пройдуть екзамен…

Ірина Вершеліс

Тримайте дистанцію: як організувати IT-підтримку “віддаленки”…

Денис Крестов

27
Пн., квіт.
wooman
corona-top-2020

Покупці стали скуповуватися рідше та ігнорувати маленькі продуктові

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Також зросла кількість оплат покупок за допомогою банківських карт

Після запровадження карантину покупці стали закуповуватися раз на тиждень у великих магазинах з широким асортиментом, стверджує директор BT Invest Ukraine Ігор Ланда, передає сайт Rau.ua.

За його словами, якщо раніше покупець в середньому здійснював 2,5 походи в магазин на тиждень (основна закупівля на вихідних і ще один-два рази посеред тижня, щоб докупити якісь дрібниці), то тепер покупці здебільшого ігнорують магазини біля будинку і невеликі торгові точки, намагаючись купити все за один раз і з запасом.

Відповідно, зріс і середній чек покупки.

Другий приємний сюрприз для FMCG-рітейлерів: поки не помітно зниження платоспроможного попиту. У компанії BT Invest Ukraine пояснюють це тим, що споживачі вимушено витрачають на продукти гроші, що призначалися для покупки, наприклад, одягу.

Крім того, за даними мережі Novus, однією з важливих змін стало зростання безготівкових розрахунків в магазинах банківськими картками – за останній місяць він перевищив 70%.

рітейл новус супермаркет Асоціація рітейлерів України