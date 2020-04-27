P. R. Development створить індустріальний парк на Львівщині

P. R. Development анонсував створення індустріального парку з можливістю його подальшої мультиплікації в інших регіонах України. Про це під час прямого ефіру у рамках онлайн-зустрічі «БрейнШторм марафон» заявив керівний партнер та співвласник P. R. Development Роман Процак.

За його словами, індустріальні парки – це важливий інструмент як для бізнесу, так і для держави, адже за допомогою них можна закрити багато нагальних економічних прогалин.

«Ця ініціатива – перехрестя різних векторів. Вектору держави, наприклад, громадян, що стали безробітними через кризу, потенційних виробників, як з України, так і з Європи, які мали виробництво у тому ж Китаї, але, у зв’язку з пандемією, мусили зупинити його. З тієї ж причини, шалено виросла довжина ланцюга поставок і компанії задумалися над тим, щоб розмістити виробництво ближче до своїх ринків збуту. Четвертий вектор – вектор українського небайдужого бізнесу, який гасить не лише локальні пожежі, як-то закупівля медичних масок, ШВЛ-апаратів і т.д., але й дивиться у майбутнє. Такий бізнес готовий застосовувати інструменти для свого розвитку та створювати середовище довкола себе», — говорить Роман Процак.

Ініціатива P. R. Development полягає у створенні саме правильного індустріального парку, який відповідатиме умовам потенційних виробничників і зможе у найкоротший період часу розмістити у себе ряд підприємств. Згодом досвід такого парку може бути мультиплікованим на усю країну.

Наразі компанія розглядає три можливі майданчики на території Львівської області для розміщення індустріального парку: Дрогобич, Самбір та Сокаль — Червоноград.

«Розглядаємо три, але стартувати будемо з одного. Напевно з Сокалю, бо у цьому регіоні є вагомий кадровий потенціал «синіх комірців». А також це пов’язано з потенційним закриттям вугільних шахт, що знаходяться у цьому регіоні», — пояснив Роман Процак.

Також він повідомив, що наразі є домовленості з Львівською політехнікою про підготовку фахівців для роботи у індустріальному парку.

За словами Романа Процака, створювати та розвивати індустріальні парки можна навіть з існуючим законодавством. Пізніше, коли хоча б п‘ять індустріальних парків запрацюють і проявлять якусь проблематику, її можна буде доносити до держави і говорити про конкретні зміни та вдосконалення законодавства.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 почали серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО». Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу.

Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбуватиметься кожного робочого дня з 11:00 до 11:30.

Кожну зустріч модерує Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.

Місце зустрічі – Youtube-канал Журналу БІЗНЕС.