За вихідні: звільнення керівників митної та податкової служб, вихід з карантину та $484 млрд на підтримку економіки США

Звільнення голів митної та податкової служб

На позачерговому засіданні Кабінет міністрів України, згідно зі статтею 87 Закону України «Про державну службу», звільнив з посад голову Державної митної служби України Максима Нефьодова та його заступників Роберта Зелді, Сергія Петухова, Дениса Шендрика, а також голову Державної податкової служби України Сергія Верланова і його заступника Дмитра Венцковського.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Згідно з розпорядженнями №454-р та №451-р від 24 квітня 2020 року, опублікованими на сайті уряду, обов’язки голів Державної митної та Державної податкової служб тимчасово покладено на заступника директора департаменту забезпечення митного оформлення ДМС Ігоря Муратова та заступника голови ДПС Михайла Тітарчука відповідно.

Також Кабмін дозволив призначити голову ДПС та його заступника через укладення контракту, а конкурс на цю посаду провести вже після карантину. Зараз же голову призначать за результатами співбесіди.

Вірогідне повернення Саакашвілі

Міхеіл Саакашвілі може повернутися до українського уряду. Про це він повідомляв на своїй сторінці у фейсбук. Він зазначив, що пропозиція йому надійшла особисто від президента Володимира Зеленського.

Наразі повідомляється, що він може бути призначений віцепрем'єр-міністром з проведення реформ.

Також Саакашвілі заявив, що голосування за його кандидатуру у Верховній Раді може відбутися 30 квітня.

План виходу з карантину та відновлення роботи бізнесу

Вихід з карантину буде складатися з п'яти етапів, перший з яких має розпочатися 11 травня. Про це йдеться заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.

Згідно з цим планом, уже на першому етапі уряд дозволить відкриття деяких бізнесів, зокрема, салонів краси та магазинів.

«З 11 травня, я сподіваюся, ми розпочнемо перший етап виходу з карантину, коли ми послабимо певні обмеження, починаючи з можливості відвідувати парки, сквери. Дамо дозвіл на роботу магазинів оптової і роздрібної торгівлі непродовольчими товарами тощо», – сказав очільник уряду.

За його словами, наступний етап виходу з карантину – це той етап, коли почне знижуватися рівень захворюваності і почнуть вивільнятися від хворих медичні заклади.

«Третій, четвертий і п'ятий етапи – це фактично завершення карантину. Крім цього є так звані червоний, помаранчевий, жовтий, зелений рівні – це коли ми зможемо розумними заходами управляти в тих точках, де виникають спалахи. Це окремі території, міста, області, райони», – зазначив Денис Шмигаль.

Держпідприємствам визначили норматив виплат частини прибутку до бюджету

Кабінет міністрів України затвердив норматив для виплат у бюджет частини прибутку підприємств, у яких понад 50% акцій належить державі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Згідно з повідомленням, базовий норматив становить 50% від прибутку, однак може бути встановлений і на іншому рівні.

Наприклад, «Укренерго» та «Укргідроенерго» перерахують у вигляді дивідендів 30% від прибутку, «ПриватБанк» — 75%, «Нафтогаз» — 95%.

Інші державні банки («Ощадбанк», «Укргазбанк» і «Укрексімбанк») будуть відраховувати дивіденди за базовим нормативом, тобто 50% від прибутку.

США виділили на підтримку економіки $484 млрд

Президент США Дональд Трамп підписав закон про виділення коштів для підтримки економіки країни, що постраждала на тлі пандемії коронавірусу. Про це повідомляється на сайті Білого дому. Загальні витрати бюджету в рамках пакету заходів складуть $484 млрд.

Згідно із законопроектом, більшу частину суми ($320 млрд) направлять на поповнення програми кредитування Paycheck Protection Program (PPP), яка дозволяє представникам малого бізнесу виплачувати зарплати працівникам в період кризи.

Близько $60 млрд піде на реалізацію програми кредитування підприємств малого бізнесу.

Близько $ 75 млрд отримають лікарні, а ще $25 млрд спрямують на фінансування процесу тестування на коронавірус.