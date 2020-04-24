Бізнес наполягає на доопрацюванні законопроекту про внутрішній водний транспорт — ЄБА

Представники бізнесу готові надати експертну підтримку та взяти участь у підготовці законопроекту до другого читання

Бізнес-спільнота має суттєві зауваження до тексту законопроекту «Про внутрішній водний транспорт» та звертається з проханням врахувати застереження експертів між першим та другим його читанням у Верховній Раді, повідомляє прес-служба Європейської Бізнес Асоціації.

На думку бізнесу, наразі законопроект містить положення, прийняття та імплементація яких може негативно вплинути на розвиток галузі внутрішніх водних перевезень.

«Прийняття документу у поточній редакції не призведе до очікуваного позитивного впливу на галузь, як-то збільшення обсягів вантажоперевезень внутрішніми водними шляхами, зростання обсягів інвестицій у будівництво суден, річкових терміналів тощо», — сказано у повідомленні.

Основні концептуальні зауваження експертів Асоціації стосуються фінансування внутрішніх водних шляхів за рахунок портових зборів, запровадження додаткового ліцензування та зарегулювання умов ведення бізнесу, нормативного ускладнення будівництва, ризику зловживання повноваженнями та інших положень. Вони, на думку компаній-членів Асоціації, потребують доопрацювання.

До того ж, зазначає прес-служба, окремі положення документу не в повній мірі співвідносяться із заходами політики структурних реформ щодо дерегуляції та боротьби з корупцією.

«Асоціація підтримувала прийняття даного законопроєкту у першому читанні за умови його подальшого фахового доопрацювання. Тож представники Комітету з логістики Асоціації готові надати експертну підтримку та очікують на участь у профільних робочих групах при Комітеті ВРУ з питань транспорту та інфраструктури для підготовки законопроекту до другого читання у найближчий термін», — йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, Верховна Рада прийняла у першому читанні за основу законопроект №1182-1-д «Про внутрішній водний транспорт».

Фото: Zaxid.net