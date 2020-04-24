Укрпошта ініціювала продаж 30 непрофільних активів

Укрпошта ініціювала продаж 30 об’єктів, які складаються із 177 інвентарних одиниць нерухомого майна, утримуються та обслуговуються підприємством, повідомляє Урядовий портал з посиланням на міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Згідно з незалежною оцінкою, загальна стартова ціна об’єктів становить 82,6 млн грн.

Об’єкти будуть реалізовуватись через електронний аукціон «ProZorro.Продажі».

Всього Укрпоштою заплановано реалізувати близько 800 об'єктів нерухомості площею 132 тис. кв. м. Це не профільні об’єкти чи ті, що не використовуються в господарській діяльності компанії. Наприклад, окрім баз відпочинку, є також будівлі, що знаходяться в аварійному стані, та об’єкти, де взагалі лише фундамент. Щороку на утримання такого майна (сплату податків, комунальних послуг чи охорони) витрачаються мільйони гривень.

«Ми запускаємо процедуру продажів непрофільних активів підприємствами галузі. Це важливо зробити для розвитку та модернізації компаній, а також для позбавлення їх від зайвих витрат на утримання та обслуговування таких активів», – зазначив Владислав Криклій.

Нагадаємо, що відповідно до указу Президента від 04.11.2019 № 837 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» до 31 грудня 2020 року Кабінету Міністрів України доручено вжити необхідних заходів щодо продажу непрофільних активів підприємств інфраструктури.