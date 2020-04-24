БІЗНЕС запрошує на третю зустріч онлайн-марафону «Економіка майбутнього»

Цього разу ми поговоримо з керівним партнером та співвласником PR Group Романом Процаком на тему «Трансформація бізнесу: Україна на зміну Китаю та розвиток індустріальних парків»

Україна здатна замінити Китай у глобальному ланцюзі поставок та здійснити економічний прорив. У цьому переконаний Роман Процак, керівний партнер та співвласник PR Group.

Про це і не тільки він розповість детальніше у понеділок 27 квітня об 11:00 у рамках третьої онлайн-зустрічі «БрейнШторм марафон» на тему «Трансформація бізнесу: розвиток індустріальних парків».

У прямому ефірі разом зі спікером ми обговоримо можливі варіанти створення додаткових робочих місць в Україні. Дізнаємося у Романа Процака про досвід розвитку індустріальних парків як драйвера економічної трансформації України, а також ініціативи бізнесу для подолання наслідків пандемії. Однією з таких є проєкт імпакт-інвестування, який являє собою перехрестя інтересів держави, українських громадян, виробників та іноземних інвесторів.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи Бізнес 100 почали серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО». Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу.

Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбуватиметься кожного робочого дня з 11:00 до 11:30.

Кожну зустріч модерує Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.

Місце зустрічі – Youtube-канал Журналу БІЗНЕС.