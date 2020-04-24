Верховна рада проголосувала у першому читанні за законопроект про річковий транспорт

Його прийняття в цілому дозволить збільшити потік вантажів до 30 млн тонн на рік, хоча у 1990 році він становив майже 67 млн тонн

Верховна Рада України прийняла у першому читанні прийняла законопроект 1182-1-д «Про внутрішній водний транспорт», повідомляє Урядовий портал.

Відповідне рішення підтримали 243 народних депутата.

Згідно з повідомленням, прийняття цього закону в цілому дозволить збільшити потік вантажів до 30 млн тонн на рік.

Прийняття законопроекту в цілому дозволить:

- стимулювати суднобудування, відновити українські підприємства та створити нові робочі місця для людей;

- лібералізувати ринок, допустивши судна під іноземним прапором, що стимулюватиме міжнародну торгівлю;

- розвивати водний шлях між Україною та Білоруссю Е-40, який зможе дати додаткові 7 млн тонн вантажів на рік на Дніпрі;

- провести дерегуляцію галузі через запровадження безкоштовного проходження шлюзів та часткового звільнення суден внутрішнього плавання від зборів у морських портах;

- спростити адміністративні процедури при реєстрації суден та видачі кваліфікаційних документів;

- імплементувати європейські норми, а також залучити нові іноземні інвестиції.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, ефективна річкова логістика дозволить перевозити великогабаритні партії вантажів, заощаджуючи мільйони гривень на ремонт автодоріг, які руйнуються вантажівками.

«Один мільйон тонн вантажів, перевезених річкою і перенаправлених з наземного транспорту, зменшує витрати на ремонт доріг на 1 млрд грн протягом 4 років», — зауважив Владислав Криклій.

Також законопроект започатковує створення Державного фонду розвитку внутрішніх водних шляхів. Він потрібен для контролю за технічним станом судноплавних шлюзів на Дніпрі та для підвищення пропускної спроможності річки. Разом з тим, це забезпечить розвиток пасажирських перевезень, у тому числі, міжнародних.

За інформацією сайту Міністерства інфраструктури України, у 1990 році обсяг внутрішніх перевезень річковим транспортом в Україні становив майже 67 млн тонн на рік, у 2019 році перевезення вантажів по р. Дніпро становило 8 млн. тонн.

Фото: Зелений портал