Влада має продовжити дію податкових пільг для бізнесу — ТПП

Також на час карантину необхідно продовжити запроваджені раніше адміністративні заходи

Через продовження карантину до 11 травня, держава має подовжити дію податкових пільг для бізнесу на травень, йдеться у прес-релізі Торгово-промислової палати України.

Зокрема, необхідно звільнити фізичних осіб-підприємців від сплати єдиного соціального внеску, як це було у березні та квітні. За оцінками ТПП України, у березні та квітні фізособи-підприємці були звільнені від сплати ЄСВ на загальну суму 4,3 млрд грн.

Також у повідомленні сказано про необхідність продовжити на час карантину запроваджені раніше адміністративні заходи – припинення перевірок бізнесу, звільнення від відповідальності за порушення строків подання декларацій та сплати податків та зборів.

«Проведене Торгово-промисловою палатою України дослідження показує, що у разі пролонгації податкових пільг на травень, загальний обсяг звільнення бізнесу від податків за підсумками 2020 року сягне 10,4 млрд грн», – сказав президент ТПП України Геннадій Чижиков.

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