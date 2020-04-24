Профільні асоціації вимагають законодавчо встановити строк оплати за поставлені товари для торговельних мереж

Свої пропозиції до закону №2529 подали десять асоціацій та громадських організацій

Десять асоціацій та громадських організацій подали свої пропозиції до зареєстрованого у Верховнй раді України законопроекту №2529, покликаного встановити максимальний строк, у який торговельні мережі будуть розраховуватися за поставлену продукцію.

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив заступник міністра розивитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький.

«У щоденному спілкуванні з представниками аграрних підприємств зауважив проблематику, яка підіймається дуже часто. Це терміни розрахунків з торговельними мережами за поставлену продукцію. Тому вважаю за необхідне у рамках робочої групи розпочати дискусію до проекту закону щодо провадження торговельної діяльності», — написав він.

За його словами, пропозиції профільних асоціацій та громадських організацій зводяться до до п’яти основних питань:

Встановлення термінів розрахунків торговельних мереж з постачальниками харчових продуктів;

Встановлення обмеження (визначення максимального розміру) розмірів бонусів, маркетингових та рекламних послуг;

Визначення умови повернення торговельними мережами продуктів за якими не проведено розрахунки з постачальниками;

Забезпечення доступу малих виробників продукції до торговельних полиць, визначення вимог щодо умов поставки, пакування, розрахунків, представництва, тощо;

Визначення основних термінів (глосарію).

«Ці питання будуть обговорюватися з представниками торговельних мереж для того, щоб з урахування міжнародного досвіду, розробити збалансований для всіх учасників ринку проект закону щодо провадження торговельної діяльності в Україні», — зазначив Тарас Висоцький.

Нагадаємо, законопроект №2529 «Про внесення змін до Цивільного та Господарського кодексів України щодо приведення у відповідність до законодавства Європейського Союзу в частині вимог до торгівлі на внутрішньому ринку» зареєстровано у Верховній Раді у грудні 2019 року. Він дозволить імплементувати законодавчі норми ЄС в частині обмеження розрахунків між постачальниками продовольчих товарів та продавцями, які здійснюють торгівлю ними, 60 календарними днями. В свою чергу це призведе до більш швидкого отримання постачальниками обігових коштів та дасть їм можливість інвестувати у розвиток виробництва.