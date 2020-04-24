Аграрні розписки дозволили сільгоспвиробникам залучити до агросектору $1 млрд

Лідером з використання цього інструменту є Вінницька область, де на сьогоднішній день заключили 236 аграрних розписок

Інструмент аграрних розписок, який діє в Україні з 2015 року, дозволив залучити в аграрний сектор $1 млрд, повідомляє інформаційно-аналітичний портал АПК України.

Зокрема, протягом цього часу 2 тисячі фермерів отримали близько 4 тисяч аграрних розписок під понад 40 видів сільськогосподарської продукції, в тому числі нішевої та органічної.

Згідно зі статистикою, найпопулярнішим цей інструмент є у Вінницькій області, де на сьогоднішній день сільгоспвиробники заключили 236 аграрних розписок на суму понад 1 млрд грн, у Тернопільській області – 177 аграрних розписок на 791,5 млн грн та Херсонській області – 165 розписок на 714,4 млн грн. Найменш популярним інструмент є у Чернівецькій області, де заключили 17 розписок на 28,8 млн грн, Закарпатській — 19 розписок на 62,5 млн грн та Луганській області – 26 розписок на 109,4 млн грн.

«Сільське господарство України має великий потенціал, але він недостатньо реалізований через обмежений доступ фермерів до фінансування. За допомогою ефективних інструментів, таких як аграрні розписки, ми можемо забезпечити зростання продуктивності сільського господарства, забезпечивши економічне зростання. Крім того, одним з результатів співпраці є доступний онлайн Реєстр аграрних розписок, який забезпечує прозорість функціонування аграрних розписок», – коментує заступник міністра розивитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький.

У міністерстві найближчим часом очікується прийняття законопроекту №2805 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування та обігу аграрних розписок» для забезпечення сталого розвитку цього інструменту.

Нагадаємо, аграрні розписки – це інструмент, що дає можливість малим та середнім сільгоспвиробникам отримати кредитні ресурси під заставу майбутнього врожаю агропродукції на вигідних комерційних умовах. Проект «Аграрні розписки в Україні» впроваджується IFC, членом Групи Світового банку, у партнерстві зі Швейцарською Конфедерацією в Україні.