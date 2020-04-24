Економіка майбутнього не викидатиме великі речі, а ремонтуватиме їх

Принципом циркулярної економіки є виробництво речей, які через певний час можна викинути і замінити новими. Про це говорить співінвестор платформи БІЗНЕС 100, засновник групи ІТ-компаній MagneticOne Group Руслан Савчишин.

Філософія економіки майбутнього полягатиме у тому, щоб не викидати велику річ, коли в ній зламався маленький компонент, а ремонтувати його.

«Якщо 8 млрд людей у світі купить один холодильник і, коли там зламається одна деталь, вони його викинуть, то ми переведемо багато ресурсів, але економіка при цьому працюватиме. Але це не оптимально. Ідея економіки майбутнього – ремонтувати зламану деталь, а не викидати усю річ», — пояснив він.

Також Руслан Савчишин анонсував запуск нового виробництва у рамках MagneticOne Group, яке виготовлятиме продукцію «на вимогу» на противагу нинішньому масовому виробництву. Воно полягатиме у виготовленні речей на 3D-принтері з різних типів пластику, металу чи кераміки. Таке виробництво, на його думку, можна організувати навіть у селах. Таким чином, від отримання замовлення до його отримання замовником проходитиме кілька годин.

Докладніше про те, як бачить вихід з карантину Руслан Савчишин, можна дізнатися з другої дискусії онлайн-марафону «Економіка МАЙБУТНЬОГО» за посиланням.

У понеділок 27 квітня об 11:00 відбудеться третя зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «Трансформація бізнесу: розвиток індустріальних парків» на YouTube-каналі журналу БІЗНЕС.

Фото: MC Today