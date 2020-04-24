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До фермерських господарств Фінляндії полетіло двісті українських сезонних працівників

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Загалом до сільгоспробіт у Фінляндії планують залучити близько тисячі українців

Двісті українських сезонних працівників полетіли до Фінляндії чартерним рейсом на прохання тамтешніх фермерів, йдеться у сюжеті ТСН.

Після прильоту всі вони зобов'язані будуть пройти двотижневий карантин.

Це перший чартер, який фіни організували на прохання тамтешніх фермерів. Полетіло близько двохсот українців. А взагалі до сільгоспробіт у Фінляндії планують залучити близько тисячі працівників з України.

Списки осіб і спецрейси погоджують з Міністерством закордонних справ України.

У Фінляндії переконані, що без цих робітників їхньому сільському господарству не впоратися з весняною посівною.

У докоронавірусні часи за рік до Фінляндії на заробітки їздили близько 15 тисяч українців.

сільське господарство заробітчани Фінляндія коронавірус карантин