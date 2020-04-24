У ДФС пропонують опитувати учасників кримінальних проваджень по відозв’язку

Доступ до речей і документів та розгляд клопотань також здійснюватимуться дистанційно

На період дії карантину, регіональним слідчим підрозділам керівництво Державної фіскальної служби пропонує проводити опитування учасників кримінальних проваджень за допомогою відео- або телефоних конференцій. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті відомства.

Згідно з повідомленням, законодавством передбачена можливість дистанційної фіксації показань, наприклад шляхом опитування, яке на сьогодні практично не використовується у слідчій практиці.

«У випадках та в порядку, визначеному ст. 232 Кримінально-процесуального кодексу, слідчий, з метою забезпечення оперативності кримінального провадження, має право провести опитування особи у режимі відео- або телефонної конференції. Після чого складається рапорт із викладенням з’ясованих обставин. Після завершення карантинних обмежень, за необхідності, таку особу буде допитано відповідно до вимог кримінального процесу», — сказано у повідомленні.

Крім того, зазначається, що учасники кримінальних проваджень, що перебувають у територіально віддалених від органу досудового розслідування місцях, можуть передавати свої показання у формі нотаріально посвідчених заяв. Після карантину, така заява буде підтверджена допитом.

За умов карантину слідчі також не можуть отримати тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки, відповідно до ст.165 КПК, за умови значної кількості документів, така процедура реалізується, як правило, багаторазовими зустрічами. При цьому слідчий зобов’язаний пред’явити особі, яка є власником речей і документі, оригінал відповідної ухвали суду та вручити копію такої ухвали.

Тут у ДФС також пропонують використовувати дистанційний режим виконання зазначеної процесуальної дії.

«За умови, що це не зашкодить досудовому розслідуванню та за згодою її учасників, рекомендуємо здійснювати обмін електронними версіями документів. При цьому перелік та опис таких документів узгоджувати в телефонному режимі, а зустрічі учасників проводити лише при підписанні вже готового протоколу», – зауважив в.о. голови Державної фіскальної служби Сергій Солодченко.

Крім того, нещодавно Верховною Радою України прийнято Закон України №558-ІХ від 13.04.2020 «Про внесення змін до пункту 205 розділу XI «Перехідні положення» Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID 19)».

Він надає можливість слідчим суддям дистанційно (у режимі відеоконференції) розглядати питання, що відносяться до їх компетенції. При цьому, ініціатором такого розгляду може виступати як сам суд, так й інші сторони кримінального провадження.

«Відтак, на період запровадження обмежувальних карантинних заходів, цей закон надає можливість органу досудового розслідування самостійно ініціювати перед судом дистанційний розгляд відповідних клопотань», – підсумував Сергій Солодченко.