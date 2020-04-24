У першому кварталі 2020 року промислове виробництво скоротилося на 5,1%

У березні 2020 року промислове виробництво в Україні скоротилося на 7,7% відносно березня 2019 року. У лютому падіння становило 1,5%, у січні — 5,1%, повідомляє Державна служба статистики.

У повідомленні також зауважують, що, з урахуванням корекції на ефект календарних днів, падіння промвиробництва у березні було навіть більшим і склало 8,6% проти 4,1% у лютому.

У порівнянні з лютим 2020 року промислове виробництво у березні зросло на 3,6%, однак з урахуванням кількості днів знизилося на 1,3%.

У переробній промисловості у березні 2020 року проти березня 2019 року падіння становило 8,5%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — 10%, у добувній промисловості та розробці кар'єрів — 4,3%.

За підсумками першого кварталу, промвиробництво в Україні скоротилося на 5,1% до показника минулого року. Зокрема, у добувній промисловості та розробці кар'єрів – на 4,3%, у переробній промисловості – на 4,6%, у постачанні електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря – на 8,1%.