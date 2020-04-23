Учасники Всеукраїнської акції «Подвійні стандарти: влада ти з ким?» вимагають поновити економічну активність в Україні

На їхню думку, це допоможе мінімізувати шкоду для громадян, бізнесу та економіки

На початку травня Україні необхідно перейти від моделі широкого карантину до ризикоорієнтованого, який передбачатиме поновлення економічної активності разом із комплексом заходів, спрямованих на виявлення та ізоляцію інфікованих, допомогу, захист та самоізоляцію виключно груп ризику. Про це йдеться у відкритому зверненні підприємців-учасників Всеукраїнської акції «Подвійні стандарти: влада ти з ким?», що відбулася у кількох областях України, до Президента, Кабінету міністрів та Парламенту.

На думку учасників акції, це допоможе зупинити поширення вірусу і в той же час мінімізувати шкоду для громадян та економіки, надавши можливість підприємцям працювати за умови виконання заходів безпеки.

Учасники акції на початку травня вимагають дозволити почати працювати суб'єктам, що здійснюють торговельне та побутове обслуговування, надають послуги поштового зв'язку, охоронні послуги, медичні послуги, у т. ч. послуги з медичної діагностики, пунктів видачі товарів та доставки. За умови, що вони забезпечили для своїх працівників та відвідувачів безпечні умови перебування у приміщеннях, де вони здійснюють свою діяльність.

За тієї ж умови на початку травня вони просять дозволити працювати громадському транспорту.

«Безумовно, людське життя є найвищою цінністю, але треба зважати на те, що масові звільнення, банкрутства, падіння економіки теж мають свою ціну, вимірювану у людських життях», — йдеться у резолюції акції.

Крім того, автори резолюції вимагають мінімізувати збитки, які вже нанесено громадянам та бізнесу:

Зменшити навантаження на фонд оплати праці, в першу чергу знизити податкове навантаження для найбільш соціально незахищених верств населення та працівників.

Підприємства, які безпосередньо постраждали внаслідок карантину, звільнити від сплати всіх податків та зборів за цей період, а також звільнити від плати за землю та нерухоме майно у 2020 році.

Звільнити мікробізнес від обов’язкової сплати ЄСВ ФОПів сумісників та ФОПів, які тимчасово не провадять діяльність.

Скасувати необхідність обов’язкової сплати ЄСВ для ФОПів протягом 2020 року, залишивши для них можливість сплачувати ЄСВ виключно за бажанням, із відповідним врахуванням у стаж тільки у випадку сплати внеску.

Відмінити тотальну фіскалізацію 2 та 3 груп платників єдиного податку.

Продовжити на 2021 рік право органів місцевого самоврядування приймати рішення про внесення змін до прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів щодо зменшення ставок єдиного податку.

«Ми розуміємо, що подолання складної кризи, в якій знаходиться економіка України, неможливе без спільних зусиль усіх гілок влади, громадянського суспільства та бізнесу, тому ми домовились про всебічну підтримку та сприяння у реалізації озвучених завдань», — зазначена чають учасники акції.

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