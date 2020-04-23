БІЗНЕС запрошує на другу зустріч онлайн-марафону «Економіка майбутнього»

Під час другої зустрічі ми поспілкуємося з Русланом Савчишиним, співінвестором платформи Бізнес 100, засновником групи ІТ-компаній MagneticOne Group

Журнал БІЗНЕС та співінвестори платформи БІЗНЕС100 продовжують серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка майбутнього».

У п’ятницю 24 квітня об 11:00 відбудеться друга зустрiч марафону на тему «Трансформація бізнесу: Економіка майбутнього». Його гостем буде Руслан Савчишин, співінвестор платформи Бізнес 100, засновник групи ІТ-компаній MagneticOne Group. З ним ми спробуємо відповісти на запитання «Якою буде економіка майбутнього і які її елементи вже проявляються сьогодні?»

Нагадуємо, що Журнал БІЗНЕС та співінвестори платформи БІЗНЕС100 починають серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка майбутнього».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбуватиметься кожного робочого дня з 11:00 до 11:30

БрейнШторм модерує Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.

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