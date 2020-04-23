Зараз робота над нею ведеться спільно з банками

Наступного тижня уряд представить нову програму пільгових кредитів «Нові гроші». Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час прес-брифінгу в Закарпатті, передає «Інтерфакс».

«Наступний етап — це програма «Нові гроші» для тих людей, які повернулися з-за кордону, хто хоче утримати робочі місця в бізнесі. Це також буде програма пільгових кредитів, як і казав Президент, зі ставкою до 3%. Також — відстрочка сплати «тіла» кредиту і, можливо, кредитних канікул за відсотками», — сказав він.

Денис Шмигаль також уточнив, що уряд працює над цією програмою спільно з банками й буде готовий презентувати її наступного тижня.

Прем'єр також нагадав, що уряд переформатував кредитну програму «Доступні кредити 5-7-9%» для малого та мікробізнесу.