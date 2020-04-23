Перший транш на 26 млн євро за програмою підтримки розвитку сільського господарства Україна отримає наступного року

Початок фінансування по другому траншу очікується приблизно у травні 2021 року

Перший пакет коштів у розмірі 26 млн євро за програмою «Підтримка ЄС для розвитку сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні» очікується з 1 січня 2021 року. Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький.

«Угода передбачає виділення з боку ЄС 26 млн євро та є основою першого пакету допомоги. Наразі проходять процедури для підготовки виділення першого траншу фінансування, які планується завершити до кінця 2020 року. Виділення коштів передбачене з 01.01.2021 року», — написав він.

Згідно з повідомленням, орієнтовний бюджет першого пакету передбачає:

8 млн євро на інституційні та галузеві реформи в сфері розвитку сільського господарства та сільських територій;

7,5 млн євро на зміцнення ланцюгів вартості в сільському господарстві та підтримку малих фермерських господарств, гранти на основі співфінансування;

10 млн євро на підтримку земельної реформи;

500 тис євро на адміністративні витрати.

За словами Тараса Висоцького, угоду про виділення 25 млн євро на другий пакет допомоги сторони планують підписати 28 квітня цього року. Після цього розпочнуться процедури для підготовки траншу.

Початок фінансування по другому траншу очікується приблизно у травні 2021 року.

Всього передбачається виділення 51 млн євро за двома траншами.

Нагадаємо, фінансова угода про співробітництво в питаннях розвитку сільського господарства та сільських територій була підписана 28 січня 2020 року — Угода про фінансування «Підтримка ЄС для розвитку сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні» ENI/2019/042-119.