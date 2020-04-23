Через закриття ринків фермери можуть не розпродати урожай ранніх овочів

Супермаркетам організувати роботу з фермерами досить складно — їм простіше мати одного великого постачальника

Дрібні фермери, що вирощують ранні тепличні овочі, говорять про значне зменшення попиту на продукцію і вже розуміють, що можуть не розпродати все, що виросло. Адже реалізація плодоовочевої продукції на 80% здійснюється через ринки, які зараз закриті на карантин. Про це у своєму блозі для ЕП написала директорка з розвитку Української плодоовочевої асоціації Катерина Звєрєва.

За її словами, на супермаркети припадає не більше 20% реалізації плодоовочевої продукції, і там велику частку завжди складав імпорт, адже у мереж досить високі вимоги до стандартів пакування, безпеки, обсягів та якості і не кожен дрібний фермер може їм відповідати.

На тлі посилення карантинних заходів в Україні працюють лише окремі оптові ринки такі, як «Шувар» у Львові і «Столичний» у Києві, на днях відновив роботу ринок у Великих Копанях – найважливіший канал збуту плодоовочевої продукції для дрібних і середніх фермерів південних регіонів країни, який був закритий з 10 квітня.

В Україні вже почався сезон свіжої зелені, вже є суниця садова, огірок, томат, молода картопля та капуста. А фермери зазнають збитків.

По-перше, через закриття ринків тонни продукції продані за безцінь на стихійних ринках або гниють на смітнику.

По-друге, у населення різко впали доходи, а свіжа продукція, така як ягоди та фрукти, не є продукцією першої необхідності. Споживачі активно купують продукти з великим терміном зберігання і запасаються недорогою продукцією через різке зниження доходів.

По-третє – свіжа продукція не зберігається довго, її треба одразу реалізувати. Стандартні канали збуту, з якими працювали фермери – HoReCa та ринки – закриті. Фермери намагаються займатися індивідуальними замовленнями та онлайн-продажами, але не можуть таким чином реалізувати стандартний обсяг продукції.

По-четверте, cупермаркети не можуть фізично купити фермерську продукцію у безлічі дрібних постачальників. Для них організувати роботу з дрібними фермерами досить складно. Набагато простіше мати одного великого постачальника. До того вони працюють лише з відстрочкою платежів до 90 днів, а дрібному фермеру гроші потрібні вже зараз.