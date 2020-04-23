Вперше річний обсяг інвестицій в українські стартапи та ІТ досягнув півмільярдної позначки

Також у 2019 році у 18 разів збільшився об’єм операцій зі злиття та поглинання компаній

У 2019 році вперше обсяг інвестицій в українські стартапи та ІТ-компанії досяг півмільярдної позначки за рік. Загальний обсяг венчурних інвестицій в українські ІТ-компанії досяг $510 млн, що в півтора рази перевищує максимум 2018 року.

Про це йдеться у щорічному огляді ринку українського венчурного та приватного капіталу за 2019 рік, який підготувала Українська асоціація венчурного та приватного капіталу (UVCA) спільно з Deloitte, передає прес-служба UVCA.

Згідно з повідомленням, кількість угод у 2019 році була майже такою ж, як і у 2018 році: 111 угод у порівнянні зі 115 у 2018 році. Проте у 2019 році у 18 разів збільшився об’єм М&А операцій (злиття та поглинання). 15 угод M&A склали $460 млн, тоді як у 2018 році було 7 угод на суму $25,2 млн.

Обсяг інвестицій від бізнес-ангелів у 2019 році зріс у 7 разів, що призвело до залучення $6,1 млн, тоді як у 2018 році ця сума склала $0,9 млн.

Серед засновників стартапів, які залучили фінансування, 26% – жінки. Для порівняння: у середньому в світі цей показник складає 19%.

«Ми вперше проаналізували ситуацію щодо гендерного різноманіття засновників стартапів, що залучили фінансування. Виявилося, що у 26% компаній серед засновників є жінки. Так, згідно з даними Crunchbase, у середньому в світі цей показник становить 19%. Я сподіваюся, що ця тенденція гендерної рівності в Україні укріпиться і жінки покажуть себе також ефективними антикризовими менеджерами», — говорить CEO Української асоціації венчурного капіталу та приватного капіталу Ольга Афанасьєва.

2019 рік відзначився 29 виходами для українських інвесторів, при чому середній чек угоди зріс на 78% і склав $5,7 млн. Компанії, що розробляють програмне забезпечення, стали лідерами за кількістю угод та їх об'ємом, посунувши онлайновий сервіс на друге місце. Об'єм угод ТОП-10 виріс майже удвічі та склав $456 млн.

90% залучених інвестицій були капіталом зі США.

«Із року в рік наш звіт демонструє зростання об’єму інвестицій на українському ринку. Незважаючи на те, що у 2019 році країна пройшла через вибори, інвестиції в низку галузей продовжували зростати. Зокрема у сфери, пов’язані з розробкою програмного забезпечення, хардверних продуктів та онлайн-сервісами. І хоча 2020 рік вносить свої корективи, звіт демонструє, що в Україні дійсно є значний потенціал для інвестування. Щойно економічна ситуація у світі стабілізується, Україна зможе похизуватися новим зростанням інвестицій. А поки ми всі маємо старанно працювати над вирішенням внутрішніх питань для підвищення довіри до нас та інвестиційної привабливості нашої країни», — підсумував партнер та лідер групи з надання послуг клієнтам у сфері ТМТ «Делойт» в Україні Володимир Юмашев.