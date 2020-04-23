Україна зменшила виплавку сталі на 10%, але піднялася в рейтингу Worldsteel

За рахунок ще більшого зниження виплавки сталі у інших лідерів ринку, Україна піднялася з 13-го на 12-те місце

У березні 2020 року, за підсумками роботи металургійних підприємств, Україна знизила виробництво сталі на 10,3% відносно аналогічного періоду 2019 року, що склало 1,765 млн тонн. При цьому, за рахунок ще більшого зниження виплавки сталі у інших лідерів ринку, Україна піднялася з 13-го на 12-те місце, а за підсумками I кварталу — з 12-го на 11-те місце у рейтингу 64 країн-основних світових виробників цієї продукції, складеному Всесвітньою асоціацією виробників сталі (Worldsteel).

У березні 2020 року, порівняно березнем 2019 року, падіння виплавки сталі відбулося у більшості країн першої десятки, крім Туреччини й Ірану.

За підсумками березня першу десятку країн-виробників сталі очолив Китай (78,975 млн тонн, падіння на 1,7%), за ним слідує Індія (8,650 млн тонн, зниження на 13,9%), Японія (8,2 млн тонн, "мінус" 9,7%), США (7,222 млн тонн, падіння на 6%) та Росія (5,850 млн тонн, падіння на 4,4%). Південна Корея опинилася на 6-му місці (5,776 млн тонн, зниження на 7,9%), Туреччина — на 7-му (3,110 млн тонн, зростання на 4,1%), далі — Німеччина (2,9 млн тонн, падіння на 20,9%), Бразилія (2,635 млн тонн, "мінус" 8,2%) та Іран (2,250 млн тонн, зростання на 14,1%).

Другу десятку очолює В'єтнам (1,847 млн тонн, зростання на 3,5%), за ним, на 11-му місці, — Україна (1,765 млн тонн, падіння на 10,3%). Далі Тайвань (КНР, 1,580 млн тонн, падіння на 22,2%), Італія (1,367 млн тонн, падіння на 40,2%) і Мексика (1,330 млн тонн, зниження на 20,6%),

Загалом, у березні 64 країни виробили 147,054 млн тонн сталі, що на 6% нижче показника березня 2019 року.

За три місяці поточного року перша десятка країн-виробників сталі така: Китай (234,450 млн тонн, зростання на 1,2%), Індія (27,505 млн тонн, падіння на 5,3%), Японія (24,360 млн тонн, зниження на 2,4%), США (21,946 млн тонн, падіння на 1%), Росія (17,907 млн тонн, падіння на 1%), Південна Корея (16,936 млн тонн, падіння на 4,8%), Німеччина (9,473 млн тонн, падіння на 9,3%), Туреччина (8,975 млн тонн, зростання на 9,6%), Бразилія (8,018 млн тонн, зниження на 7%) та Іран (6,750 млн тонн, зростання на 13,2%).

Далі йдуть Україна (5,318 млн тонн, падіння на 3,4%), Італія (5,278 млн тонн, зниження на 16,2%), В'єтнам (4,956 млн тонн, падіння на 0,1%), Тайвань (КНР, 4,870 млн тонн, падіння на 14,6%) і Мексика (4,144 млн тонн, падіння на 16,6%).

У січні-березні 2020 року 64 країни виробили 443,030 млн тонн сталі, що на 1,4% менше, ніж у січні-березні 2019 року.