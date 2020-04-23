Японія відкидає загальнонаціональний карантин

Доктор Шігеру Омі, голова комітету експертів при прем’єр-міністрі Японії, вважає недоцільним загальнонаціональний карантин, посилаючись на неможливість знищення вірусу та необхідність зменшити шкоду для економіки. Про це пише директор Токійського відділення Financial Times Робін Хардінг.

«Японія хоче зменшити кількість випадків, але їх неможливо звести до нуля через природу захворювання», — зазначив доктор Омі. Він вважає неминучими наступні хвилі пандемії та додає, що їх рівень буде залежати від того, наскільки люди змінять свою звичайну поведінку через вірус.

«Можливо, буде ще одна маленька хвиля чи велика хвиля залежно від того, як поводяться люди. Я думаю, що це триватиме деякий час», — сказав він. «Тому ми хочемо знайти баланс між підтримкою соціально-економічної діяльності та контролем над спалахом хвороби».

7 квітня 2020 року прем’єр-міністр Сіндзо Абе запровадив надзвичайний стан у семи із 47 префектур Японії, який потім поширили на всю країну. Проте Японія не практикує обов’язкову соціальну ізоляцію за прикладом країн Європи.

Деякі бізнеси, наприклад, ресторани продовжують працювати. Основним сподіванням японської влади є дотримання громадянами правил гігієни та порад щодо зменшення кількості соціальних контактів. «Якщо 80 відсотків фізичних контактів вдасться уникнути, ми очікуємо різкого зниження рівня інфекцій, навіть без ізоляції громадян», — вважає доктор Омі.



Економічне становище Японії вважається скрутним, а пандемія коронавірусу може погіршити його й надалі. В 2019 році ВВП країни зріс на 0,7%, а в 2020 році Світовий банк прогнозує скорочення ВВП на 5,2%. В понеділок 20 квітня 2020 року уряд затвердив зміни до бюджету країни, які передбачають пакет стимулів для економіки на загальну суму 117 трлн. єн. (майже $1,1 трлн), що складає 20% ВВП Японії.

Наразі в Японії зафіксовано близько 12 тис. випадків захворювання та 287 смертей від Covid-19.