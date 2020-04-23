Податкові та фінансові експерти бізнесу оцінили податковий індекс на 2,95 балів з п’яти – ЄБА

Податковий індекс перебуває у негативній площині протягом всієї історії його дослідження з 2011 року

Опитування податкових та фінансових експертів бізнесу у період з листопада 2019 по березень 2020 року зафіксувало показник податкового індексу на рівні 2,95 балів з 5-ти можливих. Для порівняння — у попередньому періоді він склав 2,90 балів, повідомляє прес-служба Європейської Бізнес Асоціації, яка двічі на рік займається вимірюванням цього індексу.

Згідно з повідомленням, податковий індекс перебуває у негативній площині протягом всієї історії його дослідження з 2011 року.

У поточній хвилі опитування найгірше податкові та фінансові експерти компаній оцінили якість податкового законодавства України, найкраще – ситуацію щодо фіскального тиску на бізнес.

Результати опитування продемонстрували точкове покращення в оцінках респондентів, що в свою чергу вплинуло на деяке підвищення інтегрального показника.

«Найбільш суттєве зростання настроїв експертів відбулося щодо оцінки фіскального тиску на бізнес. 49% респондентів повідомили про те, що тиск був майже відсутній, ще 11% експертів взагалі не зіштовхнулися з цим явищем. У попередній хвилі таких було 29% та 9% відповідно. За даний період помітні прояви фіскального тиску відчули на собі тільки 24% опитаних (28% у минулому періоді)», — йдеться у повідомленні.

Серед методів тиску, які все ще спостерігаються, бізнес назвав необґрунтовані інформаційні запити, «пропозиції» сплати податків авансом, невчасне подання звітності через технічні збої роботи серверу ДПС, що послужили причиною штрафів, нарахування спірних штрафних санкцій, обтяжливі перевірки, тощо.

Також у ЄБА відзначають позитивну динаміку в оцінці експертами якості податкового обслуговування. Кількість незадоволених роботою податківців суттєво зменшилася — до 17% (29% у попередньому періоді). Водночас зросла кількість респондентів, що вказали на задовільний рівень послуг – 51%, тоді як у минулій хвилі таких було 38%. Ще 32% опитаних зазначили, що задоволені якістю податкових сервісів.

Традиційно найнижчі оцінки отримали такі складники індексу, як якість податкового законодавства та процес адміністрування податків і підготовки звітності. Так, вдвічі скоротилася частка задоволених якістю податкового законодавства – з 15% у попередньому періоді до 7% у поточному. Кількість незадоволених також дещо збільшилася – до 30%. Ще 63% експертів вважають якість податкового законодавства України задовільним.

Всього 6% опитаних вважають, що чинний податковий режим сприяв розвитку їхнього бізнесу, тоді як у минулому періоді таких було 11%. До того ж, тільки 11% респондентів оцінили процес підготовки податкової звітності та адміністрування податків позитивно, натомість 34% вважають процедуру обтяжливою.

«На оцінку якості податкового законодавства, не в останню чергу, вплинули кризові обставини. Так, підприємці традиційно скаржаться на зависокі ставки податків та зборів, зокрема на рівень оподаткування оплати праці, на складність та постійні зміни. Проте в умовах кризи підприємці очікували більшої оперативності від законодавців та більшої рішучості у питаннях підтримки бізнесу. На жаль, до цього часу ці сподівання залишаються невиправданими: ані швидкість прийняття змін, ані їх зміст не викликають у підприємців захвату. Окрім впливу кризових обставин варто згадати, що вже кілька місяців бізнес перебуває у невизначеності стосовно долі масштабних податкових змін, прийнятих парламентом у грудні минулого року. Незрозуміло, чи наберуть вони чинності взагалі, а якщо так, то коли та у якому вигляді? Безперечно, такі обставини викликають обґрунтоване роздратування підприємців та впливають на оцінку ними якості податкового законодавства», — говорить голова Податкового комітету Асоціації Володимир Котенко.

Під час розрахунків індексу до уваги традиційно бралися 4 критерії: якість податкового законодавства, обтяжливість/легкість адміністрування податків, фіскальний тиск та якість податкового обслуговування. Загальне значення Податкового Індексу – це інтегральний розрахунок середнього значення кожного з цих факторів. У поточній хвилі опитування взяли участь 105 податкових та фінансових експертів Асоціації.