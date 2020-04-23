Фармкомпанії мають такі ж підстави до зростання як ІТ- та агросектор за минулої кризи

За умов якісного менеджменту і зваженої стратегії, компанії сектору фармацевтики та медицини мають підстави для значного зростання

Попри спад ділової активності майже у всіх галузях української економіки у період карантину (з 12 березня о 15 квітня 2020 року), динаміку розвитку фармацевтики та медицини можна оцінювати як позитивний тренд. Реєстрацій нових компаній у цих галузях зафіксовано навіть більше, ніж у той же час рік тому, повідомляє прес-служба YouControl.

Згідно з повідомленням, через значне посилення уваги мільйонів споживачів до стану власного здоров’я та профілактики захворювань, ринок медичних послуг і фармпродукції відчуває стрімкий підйом. Лідерами за кількістю новостворених юросіб стали компанії, основний вид діяльності яких:

виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів (збільшилась на 600%);

виробництво парфумерно-косметичних засобів (на 100%);

добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництво мінеральних добрив (на 100%).

За даними YouControl, чисельність компаній з виробництва фармацевтичної продукції у 2020 році зростала швидше, а кількість нових фармоптовиків лишилася практично незмінною.

Фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк впевнений, що за умов якісного менеджменту і зваженої стратегії, компанії сектору фармацевтики та медицини мають підстави для значного зростання, як під час минулої кризи компанії з сектору IT та агросектору. Фармкомпанії відчувають зараз такий самий позитивний шок попиту, тому у них є сильні переваги порівняно з іншими гравцями ринку. Чи вийде у них вдало реалізувати свій експортний потенціал, чи ні, Україна побачить вже найближчим часом.

Олександр Соколов, генеральний директор аналітичної компанії Pro-Consulting, доводить, що саме за рахунок реалізації медичних виробів зростає ринок, тому що роздрібний продаж препаратів контролюють три великих оператори, а виробництво ліків це складний бізнес з високим бар’єром входу.

«Наразі всі компанії, які могли з'явитися за період карантину, є дрібними ситуативними продавцями, переважно медичних виробів», ‒ вважає він.

Галузі, по яких, здається, нанесено «смертельного удару», виживуть та будуть ще добре себе почувати, впевнений Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії. У першу чергу це стосується офлайн-торгівлі та класичного громадського харчування.

«Велику кількість категорій товарів далі буде зручніше обирати офлайн, а кафе і ресторани далі будуть задовольняти більші потреби, ніж просто закинути в себе гарячу їжу», ‒ говорить він.

Онлайн-торгівля продовжить зростати і після закінчення карантину. Це Гліб Вишлінський пояснює тим, що багато рітейлерів нарешті налагодять омніканальність і багато споживачів вперше спробують онлайн-замовлення і їм це сподобається.

Додає оптимізму думка експерта стосовно інвестицій в ІТ-рішення. За його словами, компаніям потрібен перехід на сучасні моделі роботи, тому вони будуть вкладатися в технологічну трансформацію бізнесу.

«Уникнути найбільш песимістичного сценарію падіння економіки допоможе підтримка існуючих бізнесів, які відчувають серйозні труднощі під час антикризової трансформації. Наразі бізнес очікує на низку рішень від уряду у спрощенні оподаткування, а також появу регуляторних актів та законів, які підживлять ділову активність. Якщо не направити сьогодні податки на підтримку бізнесу, то завтра доведеться витратити значно більше на біржу праці», ‒ вважає засновник та СЕО YouControl Сергій Мільман.

Загалом, за інформацією YouControl, темпи створення нових компаній у період з 12 березня до 15 квітня 2020 року знизилися на 54,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Якщо у 2019 році інформація у ЄДР свідчила про появу 5 452 нові компанії, то зараз нараховується лише 2 471 фірма. У деякі дні відбувалося до 50 закриттів бізнесу.