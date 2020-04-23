Інвестори не вкладатимуть гроші у бізнес в Україні, якщо їх лякатиме велика кількість перевірок

Реформа правоохоронних органів стане ключовою у залученні інвесторів до України. Про це заявив президент Української асоціації виробників електротехніки, засновник компанії Saturn та співінвестор платформи БІЗНЕС 100 Олександр Громико під час онлайн-марафону «Економіка МАЙБУТНЬОГО».

«Реформа правоохоронних органів уже перезріла. Інвестор не піде в країну тоді, коли він боятиметься, що до нього з перевірками по черзі ходитимуть і СБУ, і МВС, і прокуратура, і податкова… Нам треба домогтися створення єдиного органу — Бюро фінансових розслідувань, яке б займалося розслідуванням економічних злочинів, та ліквідувати податкову міліцію», — сказав він.

Після закінчення карантину влада має зосередитися на тому, щоб залучити до України інвесторів. Виробництво тут є вигідним для компаній, які переносять свої виробничі потужності з Китаю, де спалахнула пандемія коронавірусу. По-перше, виробляти в Україні дешевше, а по-друге, це близькість до європейського ринку збуту.

«Фактично, у плані товарних поставок, Україна вже у Євросоюзі. Практично усі товари переміщуються без сплати митних зборів. Це велика перевага перед іншими країнами», — говорить Олександр Громико.

На його думку, для того, щоб остаточно переконати інвесторів, українській владі потрібно здійснити три кроки.

По-перше, спростити систему оподаткування та зробити її зрозумілою для інвесторів. По-друге, зайнятися створенням індустріальних парків. І тут можна навіть скористатися досвідом сусідньої Білорусі. І, найважливіше, на його думку, провести реформу правоохоронних органів.

«Реформа правоохоронних органів – головний пункт, бо інвестори мають не боятися сюди вкладати свої кошти», — підсумував він.

Докладніше про те, як бачить вихід з карантину Олександр Громико, можна дізнатися з першої дискусії онлайн-марафону «Економіка МАЙБУТНЬОГО» за посиланням.

Також запрошуємо вас до продовження дискусії з Русланом Савчишиним з MagneticOne Group, яке відбудеться завтра об 11:00 на YouTube-каналі журналу БІЗНЕС.

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