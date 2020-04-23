Ціна бензину може впасти до 16 грн/л, а дизпалива — до 14 грн/л

Темпи зниження цін на нафтопродукти в Україні відповідають середньоєвропейському падінню з початку року

Бензин А-95 у Північно-Західній Європі коштує $119 за тонну, а дизпаливо — $159. Бензин і ДТ втратили за день майже 30%. У гривні це 2,5 за літр бензину і 3,5 грн за літр дизпалива, написав на своїй сторінці у фейсбук директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Акциз на бензин в Україні сьогодні становить 6,3 грн/л. Ще 1,75 грн/л складе ПДВ (нараховується на суму акцизу і вартості палива).

Акциз на дизпаливо становить 4,1 грн, сумарний ПДВ — 1,5 грн/л.

За підрахунками Сергія Куюна, якщо така ціна протримається місяць, вартість А-95 на колонці може впасти до 16 грн/л, а дизпалива — 14 грн/л.

«Всупереч скепсису, ціни йдуть вниз. Фіксуємо зниження щодня в різних мережах. Ось і сьогодні деякі станції скинули до 1,5 грн/л. Мінімалка по ДТ вже нижче 18 грн/л, на бензин А-92 — нижче 19 грн/л, по «п'ятому» — нижче 19,50 грн/л. Відповідають темпи і середньоєвропейському падінню з початку року. По бензину йдемо нога в ногу — 28%, за дизпаливом трохи відстаємо: зниження на 26% проти 28% на АЗС Європи», — зазначив експерт.