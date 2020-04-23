Україна стала нетто-імпортером молочної продукції

За підсумками трьох місяців 2020 року імпорт молочної продукції до України зріс на 168%

За перші три місяці 2020 року Україна перетворилася на нетто-імпортера молочної продукції, повідомляє аналітичний центр Асоціації виробників молока.

За підсумками першого кварталу, Україною експортовано молочної продукції на загальну суму $44,7 млн, що на 9,3% менше, ніж минулого року (-$17,2 млн). На фоні цього імпорт зріс до $67,4 млн – на 167,5% (+$42,2 млн).

«Критичне падіння експорту розпочалося ще минулого року у зв’язку з низкою проблем у молочній галузі, а також серйозним зміцненням національної валюти. Разом із тим через останній фактор та зниження імпортних мит на молочні товари суттєво активізувалися імпортери молочної продукції. У новому році до проблем, які залишилися, долучилися пандемія коронавірусу, низькі ціни на нафту та загальносвітова рецесія. Цікаво, що загальносвітовий карантин та транснаціональні логістичні обмеження, виявляється, не завадили Україні продовжити нарощування імпорту молочних продуктів, який спостерігається по всіх групах молочних товарів», — сказано у повідомленні.

Згідно з повідомленням, найбільше скорочення спостерігається у торгівлі маслом, яка скоротилася на 47,2% — до 3,1 тис. тонн. Провал у понад 39% відбувся і по позиціях молочної сироватки та казеїну: до 4,8 тис. тонн та 402 тонн, відповідно.

Також суттєвого експортного падіння зазнали сири: до 1,2 тис. тонн (-26,1%), молоко та вершки згущені ― 4,4 тис. тонн (-25,3%), молоко та вершки незгущені ― до 4,4 тис. тонн (-25,3%).

Найменшого скорочення експортних поставок зазнала група кисломолочних товарів, проте падіння було теж суттєвим: 9,8%, до 1,3 тис. тонн.

Єдиною групою молочних товарів, яка демонструвала нарощування експорту, є морозиво ― 12,1% росту, до 1,3 тис. тонн.

«Серед імпорту у новому році найбільше вражає імпорт масла, який сягнув 2,8 тис. тонн. Зростання по цій позиції у порівнянні з аналогічним періодом минулого року склало 1223%. Захмарні цифри демонструє також імпорт молока та вершків незгущених ― 626% (до 2,8 тис. тонн) та казеїну ― 427% (до 58 тонн). Продовжилось нарощування імпорту сиру (на 152% до 10,2 тис. тонн), сухого та згущеного молока (на 119% до 1 тис. тонн), сироватки (на 119%, до 1,2 тис. тонн), морозива (на 64,3%, до 46 тонн), групи кисломолочних продуктів (на 27,9% до 1,8 тис. тонн)», — повідомляють у Асоціації.

Весь минулий рік відмічалося щомісячне невпинне падіння показника позитивного торгового балансу, а за підсумками 2019 року баланс імпорту-експорту молочних продуктів дорівнював нулю. На сьогоднішній день Україна вже має негативне сальдо у торгівлі молочними продуктами, яке складає -$22,7 млн. Всього за три місяці нового року Україна перетворилася на нетто-імпортера молочних продуктів.