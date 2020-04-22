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Чт., квіт.
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Україна отримала шанс підвищити прибуток від транзиту російського газу

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Витрати на паливний газ для транзиту зменшуються, але доходи при цьому не змінюються

Прибуток України від транзиту російського газу зростає, оскільки, витрати на паливний газ для транзиту зменшуються, а дохід — ні. Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив виконавчий директор Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«Ціни на газ в Європі стрімко знижуються. А тариф на транзит газу, який нам сплачує «Газпром», не знижується, оскільки він є зафіксованим у новому контракті. Це означає, що прибуток України зростає, оскільки зменшуються витрати на паливний газ для транзиту, але доходи при цьому не змінюються», — написав він.

За словами Юрія Вітренка, це стало можливо завдяки новому контракту з «Газпромом», який не прив’язаний до ціни на газ. У попередньому контракті частина тарифу була прив’язана до ціни газу, і тому тариф знижувався зі зниженням ціни на газ.

Раніше повідомлялося, що у Європі зафіксовано нові мінімальні рівні спотових цін на газ, і найбільше він подешевшав у Великобританії.

Так, ціна з поставкою у вівторок на британському хабі National Balancing Point упала до $48,5 за тис. кубометрів, а на вівторок — $45,65. Минулого тижня ціна трималася на рівні $62,5.

Таким чином, цей рівень вже нижчий (без будь-яких поправок на транспорт і експортні мита) за ціни газу в Росії — $64 в західних областях країни.

Нагадаємо, 9 квітня повідомлялося, що спотові ціни на газ в Європі в середині тижня переламали тенденцію обережного зростання на тлі початку закачування в сховища і показали новий мінімум.

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