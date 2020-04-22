Україна отримала шанс підвищити прибуток від транзиту російського газу

Витрати на паливний газ для транзиту зменшуються, але доходи при цьому не змінюються

Прибуток України від транзиту російського газу зростає, оскільки, витрати на паливний газ для транзиту зменшуються, а дохід — ні. Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив виконавчий директор Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«Ціни на газ в Європі стрімко знижуються. А тариф на транзит газу, який нам сплачує «Газпром», не знижується, оскільки він є зафіксованим у новому контракті. Це означає, що прибуток України зростає, оскільки зменшуються витрати на паливний газ для транзиту, але доходи при цьому не змінюються», — написав він.

За словами Юрія Вітренка, це стало можливо завдяки новому контракту з «Газпромом», який не прив’язаний до ціни на газ. У попередньому контракті частина тарифу була прив’язана до ціни газу, і тому тариф знижувався зі зниженням ціни на газ.

Раніше повідомлялося, що у Європі зафіксовано нові мінімальні рівні спотових цін на газ, і найбільше він подешевшав у Великобританії.

Так, ціна з поставкою у вівторок на британському хабі National Balancing Point упала до $48,5 за тис. кубометрів, а на вівторок — $45,65. Минулого тижня ціна трималася на рівні $62,5.

Таким чином, цей рівень вже нижчий (без будь-яких поправок на транспорт і експортні мита) за ціни газу в Росії — $64 в західних областях країни.

Нагадаємо, 9 квітня повідомлялося, що спотові ціни на газ в Європі в середині тижня переламали тенденцію обережного зростання на тлі початку закачування в сховища і показали новий мінімум.