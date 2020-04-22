АМКУ розглядає можливість надання Нафтогазу контролю над шістьма державними ТЕЦ

Придбання «Нафтогазом» контролю над цими компаніями може значно обмежити конкуренцію

Антимонопольний комітет України розглядає можливість надання компанії «Нафтогаз України» контролю над низкою державних теплоелектроцентралей (ТЕЦ). На даний момент вони знаходяться під управлінням Фонду державного майна, повідомляє НВ з посиланням на «Інтерфакс Україна».

Йдеться про контроль над державними підприємствами Сєвєродонецька ТЕЦ (через отримання в управління майнового комплексу ТЕЦ), акціонерними товариствами Одеська ТЕЦ, Криворізька теплоцентраль, Херсонська ТЕЦ, Миколаївська ТЕЦ, Дніпровська ТЕЦ (шляхом передачі «Нафтогазу» повноважень з управління корпоративними правами).

«Нафтогаз» постачає зазначеним підприємствам газ на умовах покладання спеціальних обов’язків (ПСО).

У зв’язку з цим АМКУ відзначив, що придбання «Нафтогазом» контролю над цими компаніями може призвести до значного обмеження конкуренції на ринках теплової та електричної енергії.

З метою об'єктивного розгляду відповідних справ комітет просить зацікавлені сторони надати йому інформацію, яка може вплинути на прийняття рішення, а також зауваження і пропозиції.

Фонд держмайна на даний час припускає кілька варіантів вирішення подальшої долі ТЕЦ, що знаходяться у держвласності: приватизація, передача в концесію, місцевим громадам або «Нафтогазу».