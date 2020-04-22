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23
Чт., квіт.
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Fitch прогнозує скорочення світового ВВП на $2,8 трлн

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Агентство погіршило прогноз щодо зниження світової економіки з попередніх 1,9% до 3,9%

Міжнародне рейтингове агентство Fitch погіршило свій прогноз щодо зниження світової економіки в 2020 році з попередніх 1,9% до 3,9%. Про це йдеться у прес-релізі агентства.

За оцінкою аналітиків Fitch, за підсумками поточного року загальносвітовий ВВП скоротиться на $2,8 трлн. Зазначається, що це вдвічі перевищує показник 2009 року, коли спостерігалася світова фінансова криза.

Згідно з останнім прогнозом агентства, ВВП США у 2020 році скоротиться на 5,6%, ВВП Великобританії — на 6,3%, а сукупний ВВП країн Єврозони — на 7%.

США Європа Fitch Велика Британія ВВП Fitch Ratings