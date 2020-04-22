Fitch прогнозує скорочення світового ВВП на $2,8 трлн

Міжнародне рейтингове агентство Fitch погіршило свій прогноз щодо зниження світової економіки в 2020 році з попередніх 1,9% до 3,9%. Про це йдеться у прес-релізі агентства.

За оцінкою аналітиків Fitch, за підсумками поточного року загальносвітовий ВВП скоротиться на $2,8 трлн. Зазначається, що це вдвічі перевищує показник 2009 року, коли спостерігалася світова фінансова криза.

Згідно з останнім прогнозом агентства, ВВП США у 2020 році скоротиться на 5,6%, ВВП Великобританії — на 6,3%, а сукупний ВВП країн Єврозони — на 7%.