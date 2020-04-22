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Близько 300 тис. ФОП отримають допомогу на дітей

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Допомогу зможуть отримати ФОП першої та другої груп

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій на період карантину для фізичних осіб-підприємців, які мають дітей, повідомляє Урядовий портал.
Відповідну постанову «Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми», розроблену Міністерством соціальної політики, прийнято на засіданні Уряду. Відповідно до неї, на період карантину та на один місяць після дати його скасування, запроваджено виплату допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які належать до першої та другої груп платників єдиного податку та сплачували єдиний соціальний внесок.

Вона надаватиметься на кожну дитину до 10-річного віку у розмірі прожиткового мінімуму:

  • для дітей віком до 6-ти років – 1 779 грн;
  • для дітей віком від 6-ти до 10-ти років – 2 218 грн.

За підрахунками Уряду, таку допомогу отримає близько 300 тисяч сімей.

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