Нафтогаз та Приватбанк можуть віддати до держбюджету більшу частину прибутку за 2019 рік

Міністерство фінансів України пропонує встановити базовий норматив відрахування частини прибутку до державного бюджету, яка спрямовується для виплати дивідендів за 2019 рік, для ПриватБанку на рівні 75% і для НАК "Нафтогаз" на рівні 95%.

Про це під час урядового засідання повідомив глава Мінфіну Сергій Марченко, передає «Інтерфакс».

«Пропонується встановити базовий норматив для ПАТ «ПриватБанк» на рівні 75%, для НАК «Нафтогаз» – на рівні 95%», – сказав він.