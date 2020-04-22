Псевдоекономіка, Або шкода від гасла “Купуй…

Володимир Панченко

План Б: Бізнес як орган самоврядування

Олег Лиховид

У підніжжя вулкана: що криється за…

Валерія Козлова

Нотатки про поля: вартість землі буде…

Ірина Вершеліс

Тримайте дистанцію: як організувати IT-підтримку “віддаленки”…

Денис Крестов

Заїхати в онлайн: автогалузі нині потрібно…

Олег Диващук

Коронавірус розв’язав три світові війни

Віктор Андрусів

Пошук сенсея: коучинг — це історія…

Валентин Яковлев

Деолігархізація: олігархи і влада мають зрозуміти…

Володимир Чеповий

23
Чт., квіт.
wooman
corona-top-2020

Нафтогаз та Приватбанк можуть віддати до держбюджету більшу частину прибутку за 2019 рік

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Кабінет міністрів України готує відповідну постанову

Міністерство фінансів України пропонує встановити базовий норматив відрахування частини прибутку до державного бюджету, яка спрямовується для виплати дивідендів за 2019 рік, для ПриватБанку на рівні 75% і для НАК "Нафтогаз" на рівні 95%.

Про це під час урядового засідання повідомив глава Мінфіну Сергій Марченко, передає «Інтерфакс».

«Пропонується встановити базовий норматив для ПАТ «ПриватБанк» на рівні 75%, для НАК «Нафтогаз» – на рівні 95%», – сказав він.

Кабмін Приватбанк Мінфін Нафтогаз Сергій Марченко дивіденди