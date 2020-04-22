Псевдоекономіка, Або шкода від гасла “Купуй…

Володимир Панченко

План Б: Бізнес як орган самоврядування

Олег Лиховид

У підніжжя вулкана: що криється за…

Валерія Козлова

Нотатки про поля: вартість землі буде…

Ірина Вершеліс

Тримайте дистанцію: як організувати IT-підтримку “віддаленки”…

Денис Крестов

Заїхати в онлайн: автогалузі нині потрібно…

Олег Диващук

Коронавірус розв’язав три світові війни

Віктор Андрусів

Пошук сенсея: коучинг — це історія…

Валентин Яковлев

Деолігархізація: олігархи і влада мають зрозуміти…

Володимир Чеповий

23
Чт., квіт.
wooman
corona-top-2020

Єврокомісія вирішила надати Україні 1,2 млрд євро на подолання наслідків пандемії

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Пропозицію ще має схвалити Європарламент та Рада ЄС

Європейська комісія оголосила про рішення надати Україні 1,2 млрд євро підтримки під час пандемії COVID-19, повідомляє офіційний сайт Президента України.

Пропозицію Єврокомісії надалі мають схвалити Європейський парламент та Рада ЄС. Єврокомісія розраховує на швидке схвалення, з огляду на нагальність проблеми. Щойно це станеться, перший транш може бути виділений якнайшвидше без додаткових умов. Другий транш може бути наданий після виконання узгодженого з ЄС переліку індикаторів вже у четвертому кварталі 2020-го чи першій половині 2021 року.

Як і у випадку зі звичайною макрофінансовою допомогою ЄС, транші залежатимуть також від задовільного прогресу країни-партнера у виконанні програми МВФ та використанні коштів фонду.

«Кошти ЄС допоможуть гарантувати макроекономічну стабільність України. Завдяки такій підтримці держава зможе звільнити додаткові ресурси для захисту громадян та пом’якшення негативних наслідків пандемії для людей», — йдеться у повідомленні.

Загалом Євросоюз виділяє близько 3 мільярдів євро десятьом країнам-сусідам. Наступна після України держава, що отримає таку допомогу, – Туніс, якому ЄС надасть 600 млн євро.

Нагадаємо, у квітні Єврокомісія уже ухвалила рішення про виділення пакету допомоги Україні у розмірі 190 млн євро на підтримку системи охорони здоров’я, економіки, малого та середнього бізнесу, захисту вразливих категорій населення. Окремо ЄС виділив 13 млн євро на гуманітарні потреби на Донбасі.

Євросоюз макрофінансова допомога коронавірус