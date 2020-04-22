У Львові почали будівництво об’їзної дороги для транзитного транспорту

Наразі об’їзна міста перевантажена транзитним і міським транспортом, що призводить до заторів

У Львові почалося будівництво об’їзної дороги, яка дозволить перенаправити значну частину транзитних потоків в обхід міста, без заїзду на існуючу об’їзну дорогу, а також скоротити шлях транзитного транспорту і час перебування в дорозі, повідомляє прес-служба Укравтодору.

Наразі об’їзна міста перевантажена транзитним і міським транспортом і це створює затори та призводить до зменшення швидкості руху транспорту до 20–30 км/год.

У повідомленні зазначається, що для забезпечення пропуску транзитного транспорту, а особливо, вантажного, до міжнародних пунктів пропуску «Шегині», «Краковець», «Грушів», «Рава-Руська» та інші суміжні з Львівською областю, необхідно забезпечити кільцеве сполучення між основними державними дорогами на відстані 20-40 км від Львова.

Тому об’їзну дорогу сформують з доріг державного значення Т-14-25, Н-09 на ділянці від км 396+800 до км 416+100, М-12 на ділянці від км 0+000 до км 36+950 та дороги місцевого значення О140504 Нові Стрілища — Ходорів.