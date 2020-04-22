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Чт., квіт.
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«Ощадбанк» пропонує новим клієнтам безкоштовне користування POS-терміналами

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Пропозиція актуальна  для аптек, продуктових, господарських та зоомагазинів, що працюють під час карантину

«Ощадбанк» пропонує спеціальні умови еквайрингового обслуговування для нових клієнтів мікро- та малого бізнесу, які  раніше не використовували в роботі POS-термінали та хочуть адаптувати свій бізнес під нові реалії, повідомляє прес-служба банку.

До 31 липня 2020 року нові клієнти отримають можливість користуватися терміналом безкоштовно. Сплачувати потрібно буде лише відсотки від суми операцій. Пропозиція актуальна  для аптек, продуктових, господарських та зоомагазинів, що працюють під час карантину.

Згдіно з повідомленням, безготівкові операції мають щонайменше три переваги. По-перше, вони є безпечнішими. Мінімізація контактів – це перше, що захистить відвідувачів та персонал, адже готівка може переносити мікроби, бруд та віруси. По-друге, допоможуть у зростанні продажів. Адже, за статистикою, понад 50% розрахунків відбувається за платіжними картками, середній чек підвищується на 30%. По-третє, це зручно завдяки швидкій оплаті та зменшенню обсягу готівки для інкасації.

Детальніше про пропозицію можна дізнатися на сайті банку.

Ощадбанк малий бізнес POS термінал