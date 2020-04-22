На Полтавщині розпочав роботу завод рідких комплексних добрив

Група «УТК ХімАльянс» успішно завершила пуско-налагоджувальні роботи на Полтавському заводі рідких комплексних добрив. Перші партії готової продукції вже вироблені і відвантажені клієнтам, повідомляє прес-служба компанії.

Виробництво добрив на заводі відбувається за технологією кислотного синтезу. Його загальна потужність складає 50 тисяч тон рідких комплексних добрив на рік.

«Попит на рідкі комплексні добрива серед наших аграріїв стабільно зростає, навіть не дивлячись на всі складнощі цього сезону. З самого початку ми орієтнувалися на створення мережі виробництв, які б могли обслуговувати сільгоспвиробників будь-де в Україні без логістичних втрат для всіх сторін. Враховуючи досвід виробництва і продажу наших продуктів, ми впевнені, що нарощувати обсяги якісних РДК на дуже молодому і перспективному ринку України є куди», – зазначив Віталій Попов, засновник і генеральний директор «УТК ХімАльянс».

Продукція підприємства буде забезпечувати не лише потреби фермерів полтавської області, але й відвантажуватись по всій країні.

На думку експертів БІЗНЕСу, рідкі добрива вносять переважно в регіонах, де є дефіцит вологи. А на сьогоднішній день, це практично по всій Україні. У рідких добривах менше токсичних речовин, а це значить, що Україна зможе експортувати зерно в ті країни, де жорстко контролюють залишки токсинів.

Українським аграріям простіше було вносити міндобрива у вигляді гранул, а рідкі більше використовували при технологіях ноутілл та стріптілл. Але зараз суттєва проблема з вологою, тому більшість дивиться в бік цих технологій, а значить і цих добрив. Так як вологи немає і напевно не буде, клімат змінюється, то треба переглядати свої підходи.