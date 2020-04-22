Спілка українських підприємців запропонувала Уряду план виходу з карантину

Бізнес-спільнота, об'єднана у COVID-19 Бізнес-штаб, виходячи з поточного стану справ та аналізу досвіду інших країн, вбачає за необхідне на початку травня перейти до більш економічно виваженої моделі карантину, яка дасть можливість бізнесу відновити свою діяльність та одночасно впровадити комплекс заходів спрямованих на виявлення та ізоляцію інфікованих громадян. Про це йдеться у зверненні Спілки українських підприємців до Уряду.

Зокрема, підприємці закликають представників влади врахувати думку бізнесу при підготовці змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», і пропонують наступний план виходу з карантину:

1) поступове відновлення діяльності бізнесу шляхом впровадження гнучких регіональних обмежень у залежності від епідеміологічної ситуації в регіоні;

2) встановлення різних форм обмежень для окремих громадян, а не для усього населення, адже ізоляції потребують інфіковані, особи які мали контакт з інфікованими, особи, які повернулися з-за кордону протягом квітня, люди, які досягли певного віку з урахуванням особливостей їх поточної роботи;

3) визначення безпечних умов ведення бізнесу в умовах карантину:

- контроль кількості відвідувачів, які одночасно знаходяться в приміщенні (1 людина на 10 кв. м. приміщення);

- дотримання відстані між людьми (не менше, ніж 1,5 метра);

- використання відвідувачами захисних масок;

- забезпечення працівників засобами індивідуального захисту;

- обробка поверхонь у приміщенні за допомогою дезінфікуючих засобів не рідше, ніж 1 раз на 2 години.

На думку учасників бізнес-спільноти, підлягають відновленню з дотриманням безпечних умов встановлених Урядом:

з 24.04.2020 року:

- торгівля товарів широкого вжитку (оптова та роздрібна) в окремо розташованих приміщеннях або будівлі, якщо їх торгівельна площа не перевищує 400 кв. м.;

- ремонт товарів широкого вжитку.

За умови зниження захворюваності в Україні, пропонуємо з 12.05.2020 року, відновити з дотримання безпечних умов встановлених Урядом:

- надання повного спектру послуг населенню (побутового обслуговування);

- роботу закладів громадського харчування;

- регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні;

- туризм;

- роботу ринків та ярмарків;

- роботу готелів.

З 01.06.2020 року всі суб’єкти господарювання незалежно від виду діяльності.

За результатами проведеного Спілкою опитування, на сьогоднішній день 29% підприємців припинили роботу (мікро та малий бізнес). Третина власників бізнесу (переважно мікро-), заявляють про падіння доходів на 90-100% з початку карантину. Ці ж підприємці вже звільнили до 50% штату співробітників. Власники середнього бізнесу говорять про зменшення доходів на 25-50% порівняно з докарантинним періодом і вже звільнили від 10 до 25% працівників.