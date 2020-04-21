План Б: Бізнес як орган самоврядування

Олег Лиховид

У підніжжя вулкана: що криється за…

Валерія Козлова

Нотатки про поля: вартість землі буде…

Ірина Вершеліс

Тримайте дистанцію: як організувати IT-підтримку “віддаленки”…

Денис Крестов

Заїхати в онлайн: автогалузі нині потрібно…

Олег Диващук

Коронавірус розв’язав три світові війни

Віктор Андрусів

Пошук сенсея: коучинг — це історія…

Валентин Яковлев

Деолігархізація: олігархи і влада мають зрозуміти…

Володимир Чеповий

Ризик-орієнтований карантин: тільки плюси

Олег Гетман

21
Вт., квіт.
wooman
corona-top-2020

В Україні зріс індекс економічної політики в сфері малого та середнього підприємництва

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Україна стала провідним реформатором серед країн Східного партнерства

Україна досягла росту показника «Застосування принципів зеленої економіки в діяльності МСП» (+108%) і «Розвиток підприємливості в процесі навчання і підтримка підприємницької діяльності жінок» (+77%). Про це йдеться в новому звіті Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Також зазначено, що за період оцінки до 2020 року Україна досягла позиції провідного реформатора серед країн Східного партнерства.

«Держава системно працює в напрямку покращення економічної політики перш за все в інтересах розвитку малого та середнього підприємництва. Кроки, що запровадженні або перебувають в стані реалізації, отримали високу оцінку європейських експертів — Україна стала лідером серед країн Східного партнерства. Зараз ми докладатимемо ще більше зусиль аби зберегти такий темп прогресу та допомогти розвитку МСП навіть в умовах кризи», — сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Дмитро Романович. 

В звіті на зростаючих позиціях в Україні також напрямки «Інтернаціоналізація МСП» (+62%) і «Послуги з розвитку бізнесу» (+58%). 

Серед основних реформ, які запровадила Україна, в даному звіті виділяють наступні: 

  • затверджена нова стратегія розвитку МСП в 2018 році і створений Офіс розвитку МСП для підтримки її реалізації. Останній надає широку консультаційну та інформаційну підтримку бізнесу про нові умови роботи під час карантину
  • розроблена концепція Нової української школи, яка ґрунтується на 10 ключових компетенціях, включаючи «підприємливість»
  • консолідований банківський сектор, що призвело до більшої стабільності і покращення доступу до фінансування МСП
  • поступове наближення до стандартів і технічних регламентів ЄС
  • заходи щодо екологізації МСП і розвитку зелених технологій включені до стратегії МСП до 2020 року. 

Окремо ви можете ознайомитися зі звітом про ситуацію в Україні, а також з повним звітом.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, Уряд ініціював дві програми підтримки бізнесу в умовах кризи. Підприємці-учасники програми «доступні кредити 5-7-9%» отримали можливість рефінансування позик, іншим за програмою «нові гроші» буде надана можливість отримання кредитів під 5%. Головна умова — збереження та створення робочих місць.

малий та середній бізнес МСБ