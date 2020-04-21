В Україні зріс індекс економічної політики в сфері малого та середнього підприємництва

Україна досягла росту показника «Застосування принципів зеленої економіки в діяльності МСП» (+108%) і «Розвиток підприємливості в процесі навчання і підтримка підприємницької діяльності жінок» (+77%). Про це йдеться в новому звіті Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Також зазначено, що за період оцінки до 2020 року Україна досягла позиції провідного реформатора серед країн Східного партнерства.

«Держава системно працює в напрямку покращення економічної політики перш за все в інтересах розвитку малого та середнього підприємництва. Кроки, що запровадженні або перебувають в стані реалізації, отримали високу оцінку європейських експертів — Україна стала лідером серед країн Східного партнерства. Зараз ми докладатимемо ще більше зусиль аби зберегти такий темп прогресу та допомогти розвитку МСП навіть в умовах кризи», — сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Дмитро Романович.

В звіті на зростаючих позиціях в Україні також напрямки «Інтернаціоналізація МСП» (+62%) і «Послуги з розвитку бізнесу» (+58%).

Серед основних реформ, які запровадила Україна, в даному звіті виділяють наступні:

затверджена нова стратегія розвитку МСП в 2018 році і створений Офіс розвитку МСП для підтримки її реалізації. Останній надає широку консультаційну та інформаційну підтримку бізнесу про нові умови роботи під час карантину

розроблена концепція Нової української школи, яка ґрунтується на 10 ключових компетенціях, включаючи «підприємливість»

консолідований банківський сектор, що призвело до більшої стабільності і покращення доступу до фінансування МСП

поступове наближення до стандартів і технічних регламентів ЄС

заходи щодо екологізації МСП і розвитку зелених технологій включені до стратегії МСП до 2020 року.

Окремо ви можете ознайомитися зі звітом про ситуацію в Україні, а також з повним звітом.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, Уряд ініціював дві програми підтримки бізнесу в умовах кризи. Підприємці-учасники програми «доступні кредити 5-7-9%» отримали можливість рефінансування позик, іншим за програмою «нові гроші» буде надана можливість отримання кредитів під 5%. Головна умова — збереження та створення робочих місць.