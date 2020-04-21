В Україні зріс індекс економічної політики в сфері малого та середнього підприємництва

Україна стала провідним реформатором серед країн Східного партнерства
Україна досягла росту показника «Застосування принципів зеленої економіки в діяльності МСП» (+108%) і «Розвиток підприємливості в процесі навчання і підтримка підприємницької діяльності жінок» (+77%). Про це йдеться в новому звіті Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Також зазначено, що за період оцінки до 2020 року Україна досягла позиції провідного реформатора серед країн Східного партнерства.
«Держава системно працює в напрямку покращення економічної політики перш за все в інтересах розвитку малого та середнього підприємництва. Кроки, що запровадженні або перебувають в стані реалізації, отримали високу оцінку європейських експертів — Україна стала лідером серед країн Східного партнерства. Зараз ми докладатимемо ще більше зусиль аби зберегти такий темп прогресу та допомогти розвитку МСП навіть в умовах кризи», — сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Дмитро Романович.
В звіті на зростаючих позиціях в Україні також напрямки «Інтернаціоналізація МСП» (+62%) і «Послуги з розвитку бізнесу» (+58%).
Серед основних реформ, які запровадила Україна, в даному звіті виділяють наступні:
- затверджена нова стратегія розвитку МСП в 2018 році і створений Офіс розвитку МСП для підтримки її реалізації. Останній надає широку консультаційну та інформаційну підтримку бізнесу про нові умови роботи під час карантину
- розроблена концепція Нової української школи, яка ґрунтується на 10 ключових компетенціях, включаючи «підприємливість»
- консолідований банківський сектор, що призвело до більшої стабільності і покращення доступу до фінансування МСП
- поступове наближення до стандартів і технічних регламентів ЄС
- заходи щодо екологізації МСП і розвитку зелених технологій включені до стратегії МСП до 2020 року.
Окремо ви можете ознайомитися зі звітом про ситуацію в Україні, а також з повним звітом.
Як раніше повідомляв БІЗНЕС, Уряд ініціював дві програми підтримки бізнесу в умовах кризи. Підприємці-учасники програми «доступні кредити 5-7-9%» отримали можливість рефінансування позик, іншим за програмою «нові гроші» буде надана можливість отримання кредитів під 5%. Головна умова — збереження та створення робочих місць.