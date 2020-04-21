На Київщині побудують завод з виробництва автомобільної електроніки

Інвестиції у його будівництво складуть 13 млн євро

Бориспільська райдержадміністрація та компанія «Костал Україна» підписали меморандум про співробітництво та взаємодію в рамках реалізації проєкту будівництва заводу із виробництва автомобільної електроніки, повідомляє прес-служба Бориспільської РДА.

Головний офіс компанії у Німеччині підтвердив наміри будівництва заводу.

«Завдяки втіленню цього проєкту буде створено 900 нових робочих місць для мешканців району», — зазначив голова Бориспільської райдержадміністрації Володимир Строкань.

Будівництва нового заводу має розпочатися вже в травні цього року.

Реалізація проєкту вимагає залучення 13 млн євро інвестицій для будівництва заводу і ще 26 млн — для його оснащення необхідною технікою.

«Костал Україна» — дочірна компанія німецької фірми LEOPOLD KOSTAL GmbH & Co. Група KOSTAL складається із 31 компанії в 17 країнах світу.

Товариство засноване у 2006 році у Переяславі-Хмельницькому. Напрямки його діяльності — автомобільна електроніка, контактні системи, промислова електроніка, автоматичне та діагностичне обладнання. Партнерами компанії є Ford, Audi, Volkswagen, Mercedes, Renault, BMW, SKODA, SEAT. Основними видами діяльності компаній групи є розробка і виробництво технологічно передових електронних і електро-механічних виробів для автомобільної промисловості.