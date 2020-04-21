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БІЗНЕС починає БрейнШторм марафон з лідерами думок

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У першому стримі мова піде про імпортозаміщеня, ВЕЗ та індустріальні парки

Журнал БІЗНЕС та співінвестори платформи БІЗНЕС100 починають серію онлайн-стримів "БрейнШторм марафон" з загальною темою "Бізнес відродження. Економіка майбутнього"

Кожного робочого дня з 11:00 до 11:30 Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС, запрошує до публічної розмови одного з співінвесторів платформи БІЗНЕС100, підприємця або лідера думок.

БрейнШторм марафон  — це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Яким буде посткоронавірусний світ? Якою лідери думок бачать Україну та її місце в світі? Які нові виклики та нова роль українського бізнесу? Як підприємцю йти попереду змін та моделювати майбутнє? Які стратегії та тренди вже сьогодні є драйверами подолання кризи? Гість поділиться власними трансформаційними кейсами та баченням майбутньої економіки.

У четвер 23 квітня об 11.00 відбудеться перша зустрiч марафону на тему "Трансформація бізнесу: Свій до Свого по Своє". Його гостем буде  Олександр Громико — засновник KTD Group, ТМ Saturn та президент Української асоціації виробників. З ним Володимир Чеповий поспілкується про імпортозаміщеня та можливості у ньому для вітчизняного виробника, а також про ВЕЗ та індустріальні парки.

Також про останні найважливіші події читайте на нашому телеграм-каналіhttps://t.me/business_since1992

 

Бізнес100 Володимир Чеповий Олександр Громико