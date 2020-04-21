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21
Вт., квіт.
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Корея надала Україні гуманітарної допомоги на $700 тис.

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Кошти будуть направлені на боротьбу з COVID-19

Уряд Республіки Корея виділив $700 тис. на підтримку України у боротьбі з пандемією COVID-19. Кошти підуть на закупівлю корейських лабораторних тестів і підтримку у рамках гуманітарного реагування ООН.

Про це, з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, повідомляє Урядовий портал.

«Допомога надійде за двома напрямками: $300 тисяч будуть надані у вигляді партії лабораторних корейських тестів або коштів на закупівлю таких тестів. Це не кредит, а безповоротна гуманітарна допомога та $400 тисяч Корея передасть ООН, в Об’єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні», — заявив глава МЗС.

За словами Дмитра Кулеби, ці кошти значно посилять обороноздатність України у протистоянні коронавірусу.

Південна Корея гумдопомога коронавірус