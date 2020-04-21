Expert Petroleum інвестує мільярд гривень у видобуток газу на виснажених родовищах Львівщини

Це будуть найбільші іноземні інвестиції у газовидобування України за останні 5 років

Міжнародна компанія Expert Petroleum стала партнером та інвестором «Нафтогазу». Про це йдеться у повідомленні компанії «Нафтогаз» на сторінці у фейсбук.

«Протягом перших 5 років Expert Petroleum інвестує 1 млрд грн в інтенсифікацію, буріння свердловин і розвиток інфраструктури для збільшення видобутку газу на виснажених родовищах Західної України», — сказано у повідомленні.

Ця угода дозволить залучити нові технології та європейські стандарти управління «старими» та «малими» родовищами. Завдяки їй у «Нафтогазі» планують отримати додатково принаймні 300 млн куб. м газу на 13-ти малих родовищах у Львівській області.

«Ця угода — найбільші іноземні інвестиції у газовидобування України за останні 5 років», — повідомляє прес-служба.

Інвестування у розробку виснажених родовищ не новий кейс для Expert Petroleum. Раніше компанія працювала з нафтогазовими компаніями Румунії та Угорщини і на деяких проектах збільшила видобуток до 150% вище базового рівня.