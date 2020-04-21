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Вт., квіт.
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Укрспирт відвантажив українським виробникам антисептиків 2,6 млн л сировини

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Інформація про поставки щодня оновлюється на сайті компанії

Державне підприємство «Укрспирт» поставило 2,6 млн літрів дезінфекційного засобу українським виробникам для виготовлення антисептиків для рук, повідомляє прес-служба компанії.

«Відвантаження сировини для антисептиків тривають сім днів на тиждень.  Українські виробники закупили в державному підприємстві «Укрспирт» вже 2,6 млн літрів дезінфекційного засобу. І результати цього наочні — антисептики з’явилися майже у кожному магазині та аптеці. Тож гострий дефіцит подолано. Але ми не зупиняємось. Замовлення від українських виробників продовжують надходити», — зазначив в. о. директора ДП «Укрспирт» Сергій Блескун.

На сайті ДП «Укрспирт» кожного дня публікується інформація про загальні об’єми та компанії яким здійснюються відвантаження.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, дезінфекційний засіб міцністю 80% коштує 35,37 грн за літр, міцністю 90% — 42,45 грн за літр. Ціни є сталими і в них не закладається акциз.

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